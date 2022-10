Das Big Book of Amiga Hardware listet in seinen Tiefen unteranderem auch einen Sampler der Firma Phoenix Micro Technologies, den AP420 Mono Audio Digitizer: https://bigbookofamigahardware.com/bboa ... px?id=1991 wiretap-retro, ein GitHub-User, der euch in letzter Zeit hier vermutlich schon mal häufiger aufgefallen sein dürfte, hat nun einen Remake dieses Samplers erstellt. Die überarbeitete Erweiterung setzt unteranderem auf SMD-Elemente und bietet neben einem zweiten RCA-Anschluss, welcher Stereo-Signale zu einem Mono-Signal kombiniert, auch einen TRS (Tip, Ring, and Sleeve) Mikrofon Anschluss, für passende Klinkestecker. Mittels einem auf der Platine angebrachtem Schalter lässt sich wahlweise zwischen RCA- und TRS-Eingang schalten. Außerdem gibt es noch einen Verstärkungsregler zum Einstellen der Audiosignalstärke.Die kleine Erweiterung kann an den Parallelport eines jeden Amigas angeschlossen werden und benötigt keinerlei externe Stromversorgung. Zu beachten ist jedoch, dass für den Amiga 1000 ein Adapter für die abweichende Parallelportbelegung unbedingt notwendig ist! Hier liefert wiretap-retro in seinen GitHub-Projekten auch gleich eine passende Lösung mit: https://github.com/wiretap-retro/Amiga- ... -Converter Wie wiretap-retro selber schreibt, hat er seine Erweiterung jedoch selber noch nicht getestet und freut sich daher über Feedback.Alle nötigen Informationen, den Schaltplan und die KiCAD- sowie Gerber-Dateien gibt es auf GitHub: https://github.com/wiretap-retro/AP420- ... -Digitizer GitHubhttps://github.com/wiretap-retro/AP420-Renewed-Amiga-Audio-Digitizer