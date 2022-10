Auch dieses mal wird APC&TCP, passed zum 30. Geburtstag, mit der Amiga Future auf der Amiga 37 dabei sein.Neben einer Auswahl unserer Produkte haben wir auch zwei neue Boxed-Versionen und ein neues Mauspad dabei.Wegen akuten Platzmangel im Auto können wir nur eine kleine Auswahl unserer Artikel mitnehmen und wir können auch keine riesigen Mengen transportieren.Wenn jemand spezielle Wünsche habt dann teilt uns das bitte bis späterstes dem 12. Oktober vormittags mit.Natürlich haben wir auch die Amiga Future mit dabei. Aber auch hier besteht das Problem das der Platz im Auto einfach begrenzt ist.Aber alle unsere Produkte sind natürlich weiterhin im Shop erhältlich und die neuen Produkte am dem 20. Oktober lieferbar.Achtet bitte bei Bestellungen darauf das wir eine weite Anreise zur Amiga 37 haben. Deswegen können Bestellungen erst wieder ab dem19. Oktober von uns bearbeitet werden. Bei der Menge an Bestellungen bei einen so langen Wochenende kann es auch etwas dauern bis wir wieder auf den laufenden sind.Auch emails können in der Zeit nicht beantwortet werden.VERLOSUNGWir haben noch zwei 2-Tage-Tickets für die Amiga 37 die wir gerne verlosen würden.Ihr müßt dafür nichts anderes tun als eine email mit der richtigen Lösung an Andreas@apc-tcp.de mit dem Betreff "Verlosung" zu schreiben.Die Frage ist einfach zu beantworten wenn man das Impressum der Amiga Future kennt: Wie lautete der Name des Maskottchen der Amiga Future?Einsendeschluß ist der Mittwoch den 12. Oktober 2022 um 10:00 deutscher Zeit.Die Gewinner werden auf der Amiga Future Webpage bekannt gegeben. Die Tickets werden per email zugesendet.Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen.