35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Indiana Jones 4 #8.1 TEAM: In den Ruinen von Kreta (RetroPlay/Amiga)Hier folgen wir dem Team-Pfad, einem von drei Lösungswegen in "Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis".Endlich - die Landung beim X in der Wüste ist gelungen und hat nur für ein paar Kopfschmerzen gesorgt. Sophia verliert sich in der Ausgrabungsstätte und Indy stürzt ihr hinterher in die Dunkelheit. Ist das ein Schlauch oder eine Schlange? Wir wissen, wie sehr Indy letztgenannte Tiere liebt... Aber mit der Kombination aus Schlauch, Tonkrug und dem oben parkenden Wagen gelingt es uns, Licht ins Dunkel zu bringen. Sophia? Sophia?!Indiana Jones 4 #8.2 PUZZLE: Sophia wird entführt (RetroPlay/Amiga)Hier folgen wir dem Puzzle-Pfad, einem von drei Lösungswegen in "Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis".Indy kann man auch nirgendwo hinschicken, ohne dass nicht gleich ein Unglück geschieht! Kaum sind wir unter der Erde, bricht der Stolleneingang ein. Zum Glück haben wir das militärische Verschanzungs-Werkzeug, sprich: einen Klappspaten. Aber bevor wir uns rausbuddeln, schauen wir uns hier gerne noch etwas um. Nachtsicht ist schon etwas Praktisches. Oder hat einfach nur jemand vergessen, das Licht auszumachen?Indiana Jones 4 #8.3 ACTION: Historische Aufzüge (RetroPlay/Amiga)Hier folgen wir dem Action-Pfad, einem von drei Lösungswegen in "Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis".Wir haben den geheimem (und natürich bewachten) Eingang gefunden! Das Labyrinth unterhalb der Ruinen von Knossos ist also mehr als nur Legende! Ob Atlantis damit greifbarer wird? Die Chancen steigen jedenfalls... Also ab unter die Erde, Indy - das Geheimnis von Atlantis wartet irgendwo hinter einer der Türen hier! Ganz bestimmt! Ach ja - und zwischendurch alles mitnehmen, logo...Indiana Jones 4 #9.1 TEAM: Das Labyrinth von Knossos (RetroPlay/Amiga)Hier folgen wir dem Team-Pfad, einem von drei Lösungswegen in "Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis".Eine große Ausgrabungsstätte bietet viel Platz für Erkundung! Und natürlich liegen hier Unmengen an alten Steinen herum. Viel Spaß bei der Suche nach dem relevanten Geröllhaufen! Mit dem Vermesser und den Ochsenteilen werden wir schließlich fündig - das X markiert die Stelle! Doch damit nicht genug - es geht hinab in das Labyrinth...Indiana Jones 4 #9.2 PUZZLE: Mit dem Torpedo nach Kreta (RetroPlay/Amiga)Hier folgen wir dem Puzzle-Pfad, einem von drei Lösungswegen in "Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis".Zu Lande, zu Luft und schließlich im Wasser - irgendwie müssen wir ja auf diese vermaledeite Insel kommen! Per Anhalter klappt das für's Erste ganz gut... Nur aufpassen, dass wir unter Wasser nicht auffliegen, sonst landen wir noch in einem der Torpedoschächte dieses deutschen U-Boots... obwohl... bei einem Kurzschluss in den hinteren Torpedoschächten könnte am Ende noch ein Feuer ausbrechen!Indiana Jones 4 #9.3 ACTION: Zwei Fäuste hauen die Nazi-Schergen (RetroPlay/Amiga)Hier folgen wir dem Action-Pfad, einem von drei Lösungswegen in "Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis".Treppauf, treppab, hinein in den nächsten Korridor - Dennis und Hagen lassen den armen Indy ganz schön in der Dunkelheit umherirren (wer trägt eigentlich die Fackel?), aber Stück für Stück füllt sich das Inventar und es sammelt sich manch interessanter Gegenstand. Trotzdem... waren wir hier nicht schon? Haben wir was übersehen? So langsam kommt die Orientierung. Rechts, links, links... oder doch nicht...?Protector: Wer baut die Bombe zuerst? (RetroPlay/Atari 800)Airwolf lässt grüßen! Auf dem Atari 800 steigen Dennis und Jan ins Hubschrauber-Cockpit und treten im Split-Screen gegeneinander an, um den Titel des Besten der Besten zu erlangen. Bauteile einsammeln, dann die Bombe basteln und die Basis des Gegners in die Luft jagen - klingt jetzt nicht so schwierig, oder? Die 30mm-Kannone an Bord sorgt dabei für ein bisschen zusätzliche Action...Abenteuer und Fliegen mit dem Amiga - mit Nachschlag (Retro ausgepackt)Heute packen wir Amiga Games aus, Retro pur ist also angesagt.Und was kommt diesmal in den geheimnisvollen Päckchen an? Textadventures, Logikrätsel und vieles mehr! Na, wenn das mal nicht die Lücken der Sammlung schön füllt!