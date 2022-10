Games That Werent schreibt:Versteckt in einer Newsseite des Commodore User Magazins war ein Schnipsel zu finden, in dem davon die Rede war, dass Gremlin einen alten 8-Bit-Klassiker aktualisieren wird - The Way Of The Tiger. Der Spieler schlüpft wieder in die Rolle eines kämpfenden Helden, der an einer Reihe von Ereignissen teilnehmen muss.