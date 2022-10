RedPill in der Version Beta v0.9.14 veröffentlichtÄnderungen:- Zusätzliche Bedingung Contains Tile, die alle Kacheln überprüft, die mit einem großen Objekt kollidieren.- AGA schwarze Ränder wieder vorhanden.- Kompatibilität mit Kickstart 1.3 ist wieder vorhanden.- Kollisionen im Profiler-Bildschirm hinzugefügt.- Levels können im TMJ-Format exportiert werden, um in Tiled verwendet werden zu können.- Bei der Verwendung von Musik in den Ebeneneigenschaften wird die gleiche Musik nicht neu gestartet.Das Layout des Level-Eigenschaften-Bildschirms hat sich in Vorbereitung auf einige neue coole Features geändert.WHDLoad-Slave-Namen wurden geändert, um sie leichter verständlich zu machen.-Fix im Level-Eigenschaften-Bildschirm.-Fixes beim Erstellen von Projekten.-Fixes für einige Grafik-Gliches.-Einige kleine Optimierungen.