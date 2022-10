Brüssel - 5. Oktober 2022Hyperion Entertainment gibt die sofortige Verfügbarkeit eines sehr umfangreichen und umfassenden Updates des Software Development Kits (SDK) für AmigaOS 4.1 54.16 bekannt.Die neuen Funktionen umfassen unter anderem:die Aufnahme verschiedener Versionen des GCC-Compilers, beginnend mit der alten 6.4.0, bis hin zu 8.4.0, 10.3.0 und 11.2.0, die während der Installation ausgewählt werden können. Einschließlich der Option, mehrere Versionen zu installieren;Werkzeugs zum Einstellen der Standard-Gcc-Version hinzugefügt;SPE-optimierte Binärdateien können unter Verwendung von GCC 6.4 für maximale Leistung auf Systemen mit einem SPE erzeugt werden;Der vbcc-Compiler ist wieder im SDK enthalten und so konfiguriert, dass er "out of the box" funktioniert;Simplegit und Subversion sind jetzt enthalten;Profyler 1.1 hinzugefügt und Hieronymus auf Version 0.50 aktualisiert;Include-Header und die Autodoc-Dokumentation aktualisiert;Erweiterte Dokumentation für alle enthaltenen GCC-Versionen hinzugefügt;AmiSSL 5.3 SDK ist enthalten;Der neueste AutoDocViewer 1.4 ist enthalten;newlib und clib auf die neuesten Versionen aktualisiert;ExecSG SDK wurde auf die neueste Version aktualisiert;Viele Code-Beispiele wurden aktualisiert, um die neuesten Änderungen widerzuspiegeln und veraltete API-Aufrufe zu entfernen;"AmigaOS 4.1 SDK.pdf" mit neuen Abschnitten und Format aktualisiert;Viele weitere Tools wurden auf ihre jeweils neuesten Versionen aktualisiert.Hyperion Entertainment möchte seinen besonderen Dank und seine Anerkennung an George Sokianos sowie das AmigaOS 4.x-Entwicklungsteam aussprechen, die dies ermöglicht haben!Wenn Sie unsere Bemühungen weiter unterstützen wollen, besuchen Sie bitte unseren AmigaOS-Merchandise-Store.