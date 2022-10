35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Indiana Jones 4 #6 PUZZLE: Ausgrabung in der Wüste (RetroPlay/Amiga)Hier folgen wir dem Puzzle-Pfad, einem von drei Lösungswegen in "Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis".Ob man mit Omar noch reden kann, obwohl wir ihn eingesperrt haben? Scheinbar gibt es außer ein paar Verwünschungen nicht viel, was er uns mitteilen möchte, wenn wir ihn nicht wieder rauslassen. Dabei brauchen wir doch nur die Karte, damit wir uns auf die Suche nach Atlantis machen können! Also schauen wir uns mal ein wenig um. Ist doch schon mit ein wenig Knobelei verbunden...Indiana Jones 4 #6 ACTION: Ärger in der Wüste (RetroPlay/Amiga)ier folgen wir dem Action-Pfad, einem von drei Lösungswegen in "Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis".Dennis und Hagen schicken Indy in die Wüste, die Karte mit dem X nehmen sie natürlich mit. Vielleicht erhalten Sie bei den Nomaden mehr Informationen, wo genau dieses X zu finden ist. Aber selbst hier lauern ihm die Nazis auf, und es kommt zur Prügelei, als Indy erwischt wird, während er durch die Sanddünen reitet. Berühmter Archäologe hin oder her - mit denen ist nicht zu spaßen.Indiana Jones 4 #6 TEAM: Nur Ab Sal überzeugt! (RetroPlay/Amiga)Hier folgen wir dem Team-Pfad, einem von drei Lösungswegen in "Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis".Nun, da Indy an der Seite von Sophia bleibt, braucht sich die rotgeschopfte Dame auch nicht mehr von dem Messerwerfer in Algiers nervös machen zu lassen. Daher hilft Indy nur zu gerne, Sophia ein Stück der hiesigen Kultur näherzubringen - immerhin arbeitet man ja gemeinsam an der Aufgabe, das Rätsel um Atlantis zu lösen! Immerhin weiß man auf dem hiesigen Basar zu handeln...Indiana Jones 4 #7 TEAM: Mit dem Heißluftballon durch die Wüste (RetroPlay/Amiga)Hier folgen wir dem Team-Pfad, einem von drei Lösungswegen in "Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis".Tauschen wird in Algiers groß geschrieben! Aber der Antiquitätenhändler mag scheinbar nichts von wirklichem Interesse anzubieten. Und das alles für eine Taube! Was haben wir übersehen...? Wir brauchen die Karte für die Ballonfahrt, doch wie kommen wir an die ran?! Langsam tasten wir uns an das Objekt der Begierde heran - die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um etwa eine halbe Stunde...Indiana Jones 4 #7 ACTION: Ausgrabung auf Kreta (RetroPlay/Amiga)Hier folgen wir dem Action-Pfad, einem von drei Lösungswegen in "Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis".Auf nach Kreta! Den heißen Wüstensand lassen wir hinter uns zurück und steigen im Heißluftballon hoch hinauf - immer an der Küste lang, und landen zufällig direkt an einer Ausgrabungsstelle. Also schicken wir Indy zwischen Geröll und verdächtig aussehende Typen herum, um den Ort erst einmal unter die Lupe zu nehmen. Ob es hier etwas Spannendes zu entdecken gibt? Ist ja immerhin der Action-Pfad!Indiana Jones 4 #7 PUZZLE: Verfolgungsjad in Monte Carlo (RetroPlay/Amiga)Hier folgen wir dem Puzzle-Pfad, einem von drei Lösungswegen in "Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis".Die Gründlichkeit der Deutschen lässt zu wünschen übrig - Glück für uns! Stück für Stück knobeln wir uns durch die Ausgrabungsstätte und versuchen, die Hinweise zu deuten und Schriften zu entziffern. Auch wenn Dennis noch ein bisschen der Zugang zu den Rätseln fehlt, sprudelt Hagen vor Ideen und gemeinsam setzen die beiden erst einmal ein Auto wieder instand. Brzzzt!Soccer Pinball: Es gibt schlechtere Flipper... (RetroPlay/Amiga)Ein Game, das gleich doppelt sportlich ist: Soccer Pinball kombiniert auf dem Amiga einen klassischen Flipper (wir erinnern uns: Dennis und Hagen spielen sie ALLE!) mit Fußball! Das Marketing verspricht mörderböse Action getreu dem Motto: dieses Spiel muss man erlebt haben! Wie es sich spielt? Nuuun... von der Ankündigung ist ein bisschen was ist auf der Strecke geblieben, aber seht selbst!Die letzten fehlenden Team17-Games (Retro ausgepackt)Wir packen wieder aus!Und heute gibts was von Team17. Einiges was wir bisher noch nicht so im Blick hatten. Und allgemein einen richtig schönen Stapel Päckchen.