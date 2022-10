AmiBerry ist in der Version 5.4 erschienen.Fehlerbehebungen:Whdbooter-Einstellungen wurden nicht alle korrekt geparstBehoben: CD-Audio wurde nach dem Unminimieren nicht fortgesetzt.32bit zu 64bit Uhrenzähler fehlendes Update.macOS Kompilierfehler bezüglich uaeserial behobenbenutze immer Maus 0 für Mäuse, bis SDL2 > 1 Systemmaus unterstütztEinstellungen aus XML db wurden nicht immer korrekt geparstFlackern in nativen Modi behoben, wenn Fast Copper aktiviert warKopieren aller Voreinstellungen bei einem Hard-ResetEinige Speicherlecks wurden behobenHard-Reset CPU Startup war nicht identisch mit dem ersten Einschalten.WHDbooter-Spielpfade mit Kommas funktionierten nichtVerbessert:Screenshot zu Datei benutzerdefiniertes Ereignis implementiert (#1005)Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, mit einer Version von GCC älter als 8.0 zu kompilieren (#1008 von farox1)P96 - Implementierung aller zuvor implementierten Blitter-Operationen.Speichern auch MSM6242B RTC-Modell-Steuerregister in die RTC-Datei.Uaeserial-Implementierung von dev hinzugefügtOpenGL-Experimentalversion von dev eingebundenStellen Sie sicher, dass hardware-emulierte RTG-Karten keine Barriere am Anfang des VRAM-Speicherplatzes haben, um JIT direct vollständig zu unterstützen.Zusammengeführtes CIA Rewrite von devOptimiert die Compiler-Code-Generierung für 'strlen()'.Korrigiert die Behandlung von Plattenlesevorgängen, wenn versucht wird, von einem nicht ausgewählten Laufwerk zu lesen.Benutzt standardmäßig den Doppelfeld-ZeilenmodusAnnäherung der Statuszeile an die WinUAE-MethodeNoch offen:Variable näher an den Anwendungsbereich verschiebenKleinere Synchronisation mit dem EntwicklungszweigVeraltete Variablen entfernenZusammenführen der Diffs vom Dev-Zweig in den Master-ZweigBenutzerdefinierte Chip-Emulation näher an WinUAE bringenGfxboard.h mit dev synchronisieren