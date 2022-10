Wir haben gestern zwei Selbstbau-Erweiterungen des GitHub-Nutzers wiretap-retro vorgestellt, die den Betrieb eines Amiga 500 und Amiga 2000 an einem ATX-Netzteil ermöglichen. Heute folgt ein weiteres Projekt aus dem selben Repository, welche unter Umständen dabei helfen kann Frust und Ärger zu ersparen: der Amiga 1000 Parallel-Port-Converter.Alle klassischen Amigas besitzen einen sogenannten Centronics-Parallel-Port, nicht jedoch der Amiga 1000. Vergleicht man die Pinbelegung des Parallelports am Amiga mit dem eines anderen Amiga-Modells, so stellt man fest, dass bis einschließlich Pin 13 bei beiden Pinbelegungen alles übereinstimmt. Das Problem liegt jedoch zwischen Pin 14 und 25. Beim Amiga 1000 sind all diese Pins GND, bis auf Pin 23 (+5V), Pin 24 (not connected) und Pin 25 (/RESET). Bei allen anderen Amiga-Modellen hingegen sind die letzten drei Pins gewandert und befinden sich an Pin 14 (+5V), Pin 15 (not connected) und Pin 16 (/RESET).Fertig zusammengelötet und an den Parallel-Port des Amiga 1000 angeschlossen, kann diese kleine Erweiterung also unter Umständen etwas Ärger ersparen: https://github.com/wiretap-retro/Amiga- ... -Converter GitHubhttps://github.com/wiretap-retro/Amiga-1000-Parallel-Port-Converter