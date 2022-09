35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Indiana Jones 4 #3: Die Macht der Perlen (RetroPlay/Amiga)Rote Haare und ein gewisses Auftreten vermögen es durchaus, die ein oder andere Tür zu öffnen, an der unser lieber Indy abgeprallt ist. Wenn es aber ums Geschäftliche geht, hilft auch der Liebreiz unserer Sophia nicht weiter. Jetzt geht es darum, einen geeigneten Gegenwert zu finden, um an die gewünschten Informationen zu kommen. Zurück ins Büro - vielleicht findet sich dort die richtige Inspiration...Indiana Jones 4 #4: Wo ist Platos Dialog? (RetroPlay/Amiga)Unser sportlicher Indy hängt in den Seilen und durchstöbert das Archiv auf der Suche nach einem geeigneten Tauschobjekt. Kiste hin oder her - es geht nicht weiter. Statuen werden verrückt, Truhen tauchen aus dem Staub auf, und überall stehen Teile der alten Dunlop-Sammlung... Irgendwas klingelt da in Dennis, aber... am Ende steht die Entscheidung!Indiana Jones 4 #5 TEAM: Madame bittet zur Séance (RetroPlay/Amiga)Die Entscheidung ist gefallen - Indy und Sophia bestreiten gemeinsam die Suche nach Atlantis! Hier teilt sich das Abenteuer, und Dennis und Hagen haben den Team-Weg eingeschlagen. Wohin geht die Route? Erst einmal ein bisschen Luft in Monte Carlo schnuppern, irgendwo muss Trottier stecken. Professioneller Träumer und Amateurpoet. Hier gibt es die Chance, ihm einen der drei Steine zu entlocken - auf zur Séance!Indiana Jones 4 #5 PUZZLE: In den Straßen der Großstadt (RetroPlay/Amiga)Die Entscheidung ist gefallen - Indy puzzelt sich ohne die alte Schreckschraube Sophia zum Ziel! Hier teilt sich das Abenteuer, und Dennis und Hagen haben den Puzzle-Weg eingeschlagen. Also nehmen wir die Route nach Monte Carlo - hier sollte es doch bei Monsieur Trottier einen der Steine geben. Nur... wie kommt man an den dran? Und kann uns der Franzose wirklich helfen?Indiana Jones 4 #5 ACTION: Tödlicher Faustkampf (RetroPlay/Amiga)Die Entscheidung ist gefallen - jetzt fliegen die Fäuste und Indy schlägt sich alleine durch! Hier teilt sich das Abenteuer, und Dennis und Hagen haben den Action-Weg eingeschlagen. Und auch in dieser Abzweigung führt der Weg uns zuerst einmal nach Monte Carlo auf der Suche nach Monsieur Trottier. Doch diesmal scheitern wir an der kleinen Prüfung und müssen erstmal wieder die Schulbank drücken...Bard's Tale #73: Finale gegen Mangar (RetroPlay/Amiga)Die letzte Hilfe bekommen wir von einem Magischen Mund - zum Glück haben wir bei "The Bard's Tale" auch einen Barden in unserer Gruppe, denn dieser alleine vermag es, die allmächtige Spectre Snare zu führen. Wie die funktioniert müssen wir allerdings erst noch rausfinden... Mal schaun, wie sehr der Schwarzmagier mit seinen Schergen uns Sterblichen einzuheizen vermag. Alle Sprüche gewählt? Dann auf in den Endkampf!!!Athanor 2: Geruhsames Adventure mit Action-Sequenzen (RetroToday/Amiga)Wir springen ins 17. Jahrhundert und gehen von Bord, denn wir müssen jemanden finden! Athanor 2 bietet auf dem Amiga nicht nur eine liebevoll gezeichnete Grafik, sondern auch eine umfangreiche Ausstattung. Der zweite Teil der Adventurereihe kommt in einer hübschen Schachtel, die neben den Disketten auch zahlreiche Goodies enthält - ob die zum Lösen der Rätsel benötigt werden?! Wir werden sehen!