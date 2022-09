vlink wurde in der Version 0.17a veröffentlicht.Änderungen:Segfault nach einem Syntaxfehler im Linkerskript behoben.Erlaubt '-' im Linker-Skript für Sektionsnamen.Fehler in Unterstützung für maskierte Symbole (Option -m) behoben.Kein "out of memory" mehr beim Versuch, (Linux-)Verzeichnisse zu lesen.Die Option -baseoff war in der letzten Version fehlerhaft. Behoben.Symboldefinitionen von bereits verknüpften Objekteinheiten haben Priorität.Einige Fehlermeldungen wurden überarbeitet. Druck von vorzeichenbehafteten Werten und Maskenausgabe entsprechend der Größe der Zieladresse.Neue Option -wfail sorgt dafür, dass vlink nicht nur bei Fehlern, sondern auch bei Warnungen mit einem Fehlercode zurückkehrt.(ados/ehf) Unterstützung für maskierte Symbole wurde aktiviert.(ados/ehf) Abschnitte von ausführbaren Dateien erhalten einen eindeutigen Namen, der sich aus ihrem Typ und den Speicherflags zusammensetzt.(elf) NOLOAD-Abschnitte sollten nicht Teil eines Lastsegments sein.(elf) Aktivierte Unterstützung für R_NONE Relocations.(vobj) Aktivierte Unterstützung für R_NONE Relocations.vlink ist ein portabler in ANSI-C geschriebener Verlinker, der lesen und schreiben kann, eine breite Palette von Objekt-und ausführbare Dateiformate beherrscht. Er kann aus verschiedenen Eingabedateiformate zum Konvertieren in bestimmte Zielformat verwendet werden, Abtrennen und Manipulieren von Dateien.Der Linker kann über GNU-Stil Skripte gesteuert werden um absoluten Code zu generieren, aber es läuft auch sehr gut mit den Standardregeln um verschiebbare ausführbare Dateien zu erstellen, wie für AmigaOS oder MorphOS erforderlich.Natürlich kann es technische Einschränkungen bei unterschiedlichen Dateiearchitekturen geben die aufgrund inkompatibler Typen nicht zusammengeführt werden können, Endungen oder Symbol-Namen mit und ohne führenden Unterstriche. Aber in der Theorie ist alles möglich!