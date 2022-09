Von Beruf Journalist und technischer Redakteur, war Harvey "Harv" Laser von Anfang an ein Amiga-Freund und Unterstützer.Er kaufte einen Amiga 1000, sobald er am 7. Oktober 1985 verfügbar war. Er gründete im selben Jahr den Dienst Amiga Zone, beginnend mit der amerikanischen People/Link-Plattform (einem CompuServe-Konkurrenten, auch bekannt als "Plink"). , wechselte 1991 zu Portal Communications und richtete schließlich 1996 eine Website, ein Telnet- und Wildcat-System bei AmigaZone.com ein. Er pflegte diese Infrastruktur und Community mit Leidenschaft bis weit in die 2010er Jahre. Da er schon immer von digitalen Handheld-Geräten fasziniert war, besuchte er frühe Amiga-Veranstaltungen mit einer Canon Xap Shot-Kamera (erinnern Ihr Euch noch an diese 2-Zoll-Disketten?)Harv schrieb über tausend Amiga-bezogene Artikel und Rezensionen und trug zu mehr gedruckten und Online-Veröffentlichungen bei, als wir zählen können. Er wurde im Time Magazine, im Wired Magazine und im Wall Street Journal zu Amiga-Themen interviewt und zitiert. Er schrieb auch zahlreiche Software-Handbücher und das Amiga-Kapitel in John Dvoraks Guide to Desktop Telecommunications (Osborne/McGraw-Hill, 1990). Er half bei der Bearbeitung von Rob Pecks The Amiga Companion (IDG Communications/Peterborough, 1988). Er legte große Sorgfalt darauf, die gelegentlichen Nachrufe zu schreiben.Harv starb am Dienstag, dem 5. Juli 2022, nach einem Herzinfarkt in seinem Haus in Torrance, Kalifornien.Quelle: https://www.amigaforever.com/news-events/friends/