35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Indiana Jones 4 #1: Das Schicksal von Atlantis (RetroPlay/Amiga)Der Mann mit dem Hut ist zurück! Wir schreiben das Jahr 1939, Agenten aus dem Dritten Reich sind auf der Suche nach der versunkenen Stadt Atlantis und Indy ist bereit, sein bisher größtes Abenteuer zu erleben! Dennis und Hagen... eh... Indy und seine Kollegin Sophia begeben sich auf eine gefährliche Mission: die uralten Geheimnisse dürfen nicht in die Hände der Nazis gelangen! Natürlich gibt es dafür nicht nur einen Lösungsweg - aber wir zeigen sie (fast) alle! Willkommen zu einem der schönsten Point-and-Click-Adventures von LucasArts!Indiana Jones 4 #2: Gab es Atlantis wirklich? (RetroPlay/Amiga)Jetzt, wo Indy und Sophia endlich wieder Zeit für einen kleinen Plausch miteinander haben, stellen sie fest, dass der Agent aus dem Dritten Reich schon da war und das Zimmer auf den Kopf gestellt hat. Und das bedeutet nichts Gutes... Die geheimnisvollen Statuen und die Perlen daraus scheinen etwas mit den atomaren Forschungen von Dr. Übermann aus Nazideutschland zu tun zu haben. Aber welche Rolle spielt dabei Atlantis?Bard's Tale #72: Rein ins kochende Wasser (RetroPlay/Amiga)Endspurt - jetzt aber wirklich! Anspruchsvolle Gegner warten auf uns, hehre Ziele sind gesteckt, grimme Taten erwachet! Dabei hat alles ganz gemütlich in der Taverne angefangen... Eigentlich nur noch ne halbe Stunde, kann ja nicht so schwer sein, den Endgegner zu besiegen. Erstrecht nicht mit der potenten Abenteurer-Gruppe! Auf geht's in das todbringende Labyrinth...Games für 68k-Macs (Retro ausgepackt)Heute sehen wir uns mal im "Ausgepackt" Pakete an, die wir sonst nicht so häufig haben. So werden Duschköpfe-Schachteln geöffnet und ...Tsja, wenn Du wissen willst, was genau da für den Mac dabei drin ist musst Du schon selber schauen!