Auf os4depot.net wurde ein Update für den Rave Audio Editor veröffentlicht.NEU IN DIESER VERSION:- Unbegrenzte Rückgängig Funktion, mit der Option, das Extended Memory Objects Framework zu verwenden.- Unterstützung für WAV-Dateien, die IMA ADPCM-kodierte Daten enthalten, wurde hinzugefügt.- Schnellere Verarbeitung, Laden und Speichern von langen Samples dank Optimierungen im sndeditor.gadget.- Behoben: Die Liste der Zuweisungen im Dateirequester wurde unter bestimmten Bedingungen nicht korrekt sortiert.- Behoben: Durch das Anwenden von "Mute" wurde der Projektstatus nicht auf "geändert" gesetzt, sodass die Funktion "Speichern" nicht verfügbar war.- Behoben: Das Einfügen von Monodaten aus der Zwischenablage in ein Stereoprojekt funktionierte nicht.- Behoben: Beim Anhören einer Auswahl des rechten Kanals wurden versehentlich immer Daten des linken Kanals abgespielt.- Behoben: Der Code zum Mischen der Kanäle in "Kanäle umwandeln" war fehlerhaft und führte zu Verzerrungen.- Die Programmdokumentation wurde aktualisiert.INSTALLATION:Entpacke einfach die Programmschublade an einen geeigneten Ort auf deiner Festplatte und achte darauf, dass sie über genügend freien Speicherplatz verfügt. Ersetze alle vorherigen Installationen des Programms.VORAUSSETZUNGEN:- AmigaOS 4.1 Final Edition Update 2 oder neuer.- Enhancer Core Klassen (toolbar.gadget, infodata.gadget, select.gadget, shared.image).FUNKTIONSÜBERSICHT:- Eine moderne, konfigurierbare grafische Benutzeroberfläche (GUI).- Eine Umgebung mit Registerkarten zur Verwaltung mehrerer Projekte in einem einzigen Programmfenster.- Ein leistungsstarker, benutzerdefinierter Dateirequester mit Vorschaufunktion und anderen nützlichen Funktionen.- Eine große Auswahl an Bearbeitungsfunktionen mit unbegrenztem Rückgängigmachen.- Asynchroner Betrieb: Das Ausführen einer Aufgabe in einem Projekt blockiert die anderen Projekte nicht.- Unterstützung für mehrere Zwischenablageeinheiten.- Modularer Aufbau mit einem objektorientierten Plugin-System, das das Programm leicht erweiterbar macht.- Eine große Auswahl an unterstützten Audiodateitypen und -formaten.Weitere Informationen findest du in der mitgelieferten Dokumentation (oder in der Online-Version).Quelle: https://amigaworld.net