35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Aktuelle Amiga-Zeitschriften (Virtuelle Welten)Neue Amiga-Zeitschriften? Check! Inzwischen erscheinen wieder viele Print-Magazine, die sich mit Commodores Freundin beschäftigen - und es werden immer mehr!Wir schauen uns alle aktuell auf Deutsch und Englisch erscheinenden Amiga-Print-Zeitschriften an und blättern sie durch.Defender of the Crown #4: Burg-Belagerung (RetroPlay/C64)In immer mehr Ländereien weht unsere Fahne und wir sorgen Stück für Stück die Kontrolle für eine Stabilisierung der Einkünfte. Zugegeben, hier und da ist ein bisschen Trickserei recht nützlich, aber das dient nur der zeitlichen Kompensation - ein wenig Anspruch haben wir ja auch! Also hinaus auf's Schlachtfeld!Defender of the Crown #5: Robin Hood kommt zu Hilfe (RetroPlay/C64)Unser Ruf eilt uns voraus, und auf dem Schlachtfeld sind wir inzwischen gefürchtet. Vielleicht ist dies der Grund, dass erneut ein Turnier ausgerufen wird - doch ohne den Einsatz von Ländereien steigen wir auf kein Schlachtross mehr. Lanze auf die Mitte des Schilds und dem Pferd die Sporen geben. Wir reiten dem Sieg entgegen! Eh... Laden, Hagen...Historyline #274: Hörspiel-Empfehlungen (RetroPlay/Amiga)Mit großer Übermacht und gewohnter Lässigkeit wischt Generalfeldhagen die letzten feindlichen Einheiten von der Karte - die Gegenwehr ist erlahmt. Das nächste Depot wechselt den Besitzer und für die nächsten Züge ist entspanntes Zurücklehnen und Zuschauen angesagt. Endspurt auf der Zielgeraden!09/82: System 19, VC20 mit Erweiterungen (Back in Time)Der VC20 von Commodore bietet von Haus aus nur eingeschränkte Leistung - doch mit dem System 19 kann man ihn massiv aufrüsten! Wir schauen uns einen Artikel über das System 19 an, schnappen beim Preis nach Luft und reden außerdem über Steckmodule für den Elektor-Spielecomputer, das Haustelefon von Dennis und die Frühzeit der Computerspiel-Meisterschaften.