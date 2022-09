Der Passione Amiga-Tag ist ein Treffen für italienische Amiga-Benutzer mit kommerziellen Ausstellern, Konferenzen mit italienischen und internationalen Gästen und einem Flohmarkt, der von Passione Amiga, der italienischen Zeitschrift für Amiga-Fans, organisiert wird.Der Veranstaltungsort, im historischen Zentrum der Stadt Spoleto, ist der ideale Ort, um ein Wochenende in Kontakt mit Geschichte, Kultur, Essen und Wein zu verbringen. Spoleto hat es geschafft, die Moderne mit seiner Vergangenheit zu verbinden, die noch immer in den Straßen und Plätzen zu spüren ist und die es zu einer einzigartigen Stadt in der Welt macht. Wegen ihres Charmes wurde sie als Schauplatz für die RAI Uno Fiktion "Don Matteo" ausgewählt.Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe wird der Passion Amiga day 2022 am 18. September 2022 bei freiem Eintritt stattfinden.Mehrere kommerzielle Aussteller, darunter die historische Zeitschrift Zzap !, ACube Systems, Virtual Works, Retrogaming & Toys, Passione Amiga und RetroGiovedì (die die neue Version des Waffle vorstellen werden, ein Gerät, das es erlaubt, Amiga-Disketten unter PC-Emulation zu verwenden) und viele Vereine wie Commodore Mania, Bologna Nerd und Sbrat.Es gibt auch einen Unterhaltungsbereich mit verschiedenen Amiga-Stationen, die von den Teilnehmern der Veranstaltung kostenlos genutzt werden können, und einen "Second-Hand-Markt", wo es möglich sein wird, gebrauchtes Amiga-Material zu kaufen und zu verkaufen.Dieses Jahr werden wichtige ausländische Gäste bei der Veranstaltung anwesend sein, wie David Pleasance, ehemaliger Direktor von Commodore UK (der aktivsten Commodore-Zentrale) und Jon Hare, Chef und Programmierer der legendären Sensible Software.Am Nachmittag gibt es Vorträge von Carlo Pastore, Lorenzo di Gaetano (der seine Spiele-Engine "Planar" vorstellen wird), Paolo D'Urso und David Pleasance, und um 18 Uhr findet das Konzert von Jon Hare statt.Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei und es ist möglich, das detaillierte Programm auf der Website www.passioneamigaday.it einzusehen, wo es auch möglich ist, Plätze für den Flohmarkt oder die kommerziellen Bankette zu buchen.Für diejenigen, die bereits am Vortag in Spoleto eintreffen, wird am Samstagabend, den 17. September, im Restaurant 900 Casual das "Dinner of the Amigans" mit typischen Gerichten und lokalen Weinen organisiert. Eine Reservierung für das Abendessen ist unter der Telefonnummer +39 0743 778169 möglich.