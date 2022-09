Nach einer kleinen Verzögerung von nur etwa zehn Jahren, einem bloßen Moment in der Raumzeit, gibt es jetzt eine neue fehlerbereinigte Version von PageStream Version 5.Bemerkenswert ist die erste brauchbare vom Amiga abgeleitete die MorphOS-Version von PageStream Version 5.Weitere Versionen gibt es für Windows als 32-Bit- und 64-Bit-Versionen. Alle Versionen befinden sich in der gleichen Entwicklungsphase und werden daher als Version 5.1.2 veröffentlicht.Die letzte stabile PageStream-Version für Amiga-Systeme war Version 4.1.5.6, die 2003 veröffentlicht wurde, so dass diese Version eigentlich schon lange überfällig war.Die MorphOS-Version enthält wesentliche Beiträge von Frank Mariak, der eines der grundlegenden Mitglieder des MorphOS-Entwicklungsteams ist und ein Beweis für das Engagement von Frank und Christoph Poelzl, dessen Basis @ RMS Video ist. Ohne ihre Bemühungen wäre es einfach nicht möglich gewesen.Franks Fähigkeiten und sein Engagement für MUI und MorphOS haben zusammen mit Christophs umfassenden Kenntnissen und Erfahrungen bei der Verwendung von PageStream für seine Arbeit dazu beigetragen, dass der Autor des Programms, Deron Kazmaier, seinen Enthusiasmus bei der Entwicklung von PageStream wieder entfachen konnte, damit wir alle davon profitieren und es für DeskTop Publishing verwenden können.Neu geplante Funktionen für PageStream 5.0, von denen einige bereits implementiert sind, sind:- Alphamischung für Text und Objekte - damit können Hintergrund- und Vordergrundobjekte zusammen gemischt werden. Sie können sogar Farbverläufe und radiale Überblendungen verwenden, um Objekte in den Hintergrund einzublenden.- Bildtransparenz - Jetzt kann eine mit einem Bild erzeugte Maske verwendet werden, um Zeichnungen, Bilder und Text nahtlos zu überblenden.- Kontrolle über verwaiste Texte - Es ist nicht mehr möglich, dass eine einzelne Zeile eines Absatzes am oberen oder unteren Rand einer Seite allein steht.- Definierbare Druckmarken - Es kann festgelegt werden, wie weit die Beschnittmarken vom Seitenrand entfernt sein sollen, um einen klaren Beschnitt für die Vollfarbwiedergabe zu ermöglichen.- Mehr Tastenkombinationen - Mehr Spaß bei der Verwendung der Tastatur für Power-User.- Pfad abflachen und glätten - Mehr aus den Zeichenwerkzeugen in PageStream heraus holen.PageStream hat schon immer die Grenzen zwischen Grafiken, Objekten, Erweiterungen und Funktionalität verwischt.- Hängende Aufzählungszeichen, Kapitälchen und numerierte Absätze- Neue Methoden zum Duplizieren von Objekten - Jetzt können Sie einen bestimmten Abstand zwischen Objekten platzieren, ohne die Abmessungen der Objekte zu kennen, die Sie duplizieren.- und vieles mehr, einschließlich einer umfassenden Online-Dokumentation (Website) und einer mitgelieferten Webbrowser-basierten Dokumentation!Es gibt Upgrades für Besitzer früherer Versionen und/oder Side-Upgrades für die Migration von der gleichen Version (v5) auf alternative Betriebssysteme mit einer aktuellen Version 5 oder für den Umstieg von der Standardversion auf eine Professional-Version.Neue Nutzer sind von der Stabilität und den Möglichkeiten bereits beeindruckt ... PageStream ist wieder da!