RETURN MAGAZIN schreibt:Die 50. Ausgabe des RETURN-Magazins ist verfügbar!Wir sprechen über 30 Jahre SNES in Deutschland, dem beim Verkaufsstart der Erfolgstitel Super Mario World beilag. Nintendos 16-Bit-Konsole ist bis heute die beliebteste Big-N-Retrokonsole und auch 30 Jahre nach Start werden neue Spiele für diese Konsole veröffentlicht. Mit Ataris Erfolgskonsole gehen wir dann nochmals 15 Jahre zurück und stellen in einem zweiteiligen Bericht die Kindheit der Adventures vor. Grafik-Adventure auf einer Konsole mit nur 128 Byte(!) Speicher zu programmieren erforderten viel Fantasie vom Spieler - lassen Sie sich überraschen!Für alle Fans des Commodore 64 stellen wir eine sensationelle Hanrdwareerweiterung vor: Das WiC64, das Wireless Interface für den Commodore 64 erlaubt es, den 40 Jahre alten Computer via WLAN mit ihrem Heimnetz zu verbinden! Wie gut das funktioniert und welche Möglichkeiten sich dadurch ergeben, lesen Sie in dem Bericht WiC64. Der 2. Teil unseres Berichtes Shootin´64 stellt diesmal die Egoshooter-Konvertierungen vom PC auf das N64 vor. Auch Arcadefreunde kommen mit Pengo und dem Crossover Midnight Resistance auf ihre Kosten. Neue Spiele für Dreamcast, das Philips CD-i, den Game Boy, den GBA und den C64 finden Sie in der Jubiläumsausgabe der RETURN!