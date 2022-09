35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Defender of the Crown #2: Wir retten die holde Maid (RetroPlay/C64)Als Wilfred of Ivanhoe haben wir rasch die ersten Schlachten geschlagen und uns wacker behauptet! Ein Angriff auf die Feindesburg war ohne Katapult nicht machbar - diesen Umstand haben wir nun behoben, doch bevor wir jenes einetzen können, werden wir zum Turnier gerufen. Für die Ehre!Defender of the Crown #3: Schlachtfeld-Strategien (RetroPlay/C64)Gewusst wie! Wir punkten bei Turnieren - gut, ein klein bisschen Unterstützung für den Übungsfaktor, aber nachdem Dennis den Dreh raus hat, können wir richtig Punkten und pfeifen auf die Ehre - her mit den Ländereien! Und was wir nicht auf dem Turnier gewinnen, holen wir uns auf dem Feld! Attacke!Historyline #273: Der Krieg der Knirpse (RetroPlay/Amiga)Montagefehler beim französischen Klemmbausteinpanzer kosten wertvolle Zeit, die Dennis ohnehin nicht mehr hat. Hagen derweil zieht locker davon und kann den Sieg schon fast riechen. Die Gegenwehr erlahmt und ist kaum noch vorhanden, und der Rote Baron winkt einmal kurz in die Kamera, während Dennis ins Perry Rhodan-Universum abtaucht.C64-Game-Shows und andere Klassiker (Retro ausgepackt)Wir packen heute wieder live aus! Und dieses mal sind C64-Klassiker dran! Aber müssen es immer nur Games sein? Nein, auch Musik gehört heute dazu! Und so tauchen nicht nur Kasetten, Blister und Schlabberdisketten auf, sondern auch LPs!