35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Ein Amiga 1200 als Hauptpreis (Retro ausgepackt)In unserem geplanten 10.000-Abonennten-Livestream wird es einen Amiga 1200 als Hauptpreis zu gewinnen geben! Zur Verfügung gestellt hat ihn uns unser Sponsor SpielenXXL.de - wir sagen vielen Dank dafür!Ballblazer: Mit dem Rotofoil auf Plasmorb-Jagd (RetroPlay/C64)Ein neues System, ein neuer Gegner, ein bekanntes Spiel. Dennis wills wissen und fordert Hagen zu einer neuen Runde Ballblazer heraus, dem flotten Sci-Fi-Sportspiel, das Galaxieweit ausgestrahlt wird! Dabei gilt es, den Plasmorb mit dem Rotorfoil zum wandernden Pfosten des Gegners zu schleudern - quasi das neue Fußball, nur ohne Füße! Das letzte Match fand unter nicht ganz fairen Bedingungen auf dem Atari 800 statt. Ob Dennis auch bei ausgeglichenen Voraussetzungen die Oberhand behalten kann?Defender of the Crown #1: Die Krone ist weg! (RetroPlay/C64)Wir müssen eine Schmach ausbügeln - nachdem wir auf der Amigaversion von "Defender of the Crown" gnadenlos versagt haben, wagen wir es erneut auf dem C64. Immerhin geht es hier um nichts Geringeres als die Krone Englands! Eroberungsfeldzüge, Belagerungen, ritterliche Turniere, Fechtkämpfe und ein Treffen mit Robin Hood - hier wird für jeden was geboten! Einfach zu spielen, schwer zu meistern - auf geht's!Historyline #272: Nicht gesehene Serien (RetroPlay/Amiga)Die Industrieanlagen des Feindes fallen, wir haben inzwischen deutlich mehr Einheiten und mehr Rohstoffeinnahmen... eigentlich können wir gar nicht mehr verlieren! Zeit für einen kleinen Ausflug ins SciFi-Serien-Geschehen. Doch vor lauter Plauderei verliert Dennis den Drive und vernachlässigt den Panzer. So wird das nix mehr...Freaky Fish DX (RetroToday/C64)Die Fische im Teich wollen einfach nur ihre Ruhe haben, doch der irre Fischer Skeeter hat ein neues Hobby: Dynamitfischen! Was tun?! Hier kann nur Jacques le Shark helfen, dermit seinen riesigen Luftblasen die Dynamitstangen umschließen kann, damit diese zum Fischerboot aufsteigen und selbiges zerlegen. Witziges kleines Arcadespiel für den Commodore 64 zur Rettung der Unterwasserbewohner!