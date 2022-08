35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Making Danger Dennis! (InfoTime 08/2022)Die Gamescom naht und wir sind auch dieses Jahr nicht vor Ort. Dafür nutzen wir die Gamescom-Woche und versuchen, unser neues Amiga-Spiel "Danger Dennis" fertig zu stellen! Seid mit dabei, wenn wir vom 22. bis 27. August jeden Tag ab etwa 14 Uhr an dem Spiel programmieren, testen, komponieren und zeichnen - unter: http://twitch.virtualdimension.de Bob's Bad Day (RetroPlay/Amiga)Heute geht's richtig rund! Dennis und Hagen spielen ein Puzzle-Action-Spiel, bei dem sich alles dreht! Von einem Zauberer in einen Ball verwandelt hüpft und kullert der Spieler durch die bunten Level, indem er einfach die Gravitation ändert und die Welt auf den Kopf stellt. Und ein paar Extras sorgen dabei für zusätzliches Chaos. Easy as can be... oder?Star Raiders: Weltraum-Action mit Dauerflimmern (RetroPlay/Atari 2600)Wir müssen die Sternbasis retten! Eingebettet in das Star Trek / Star Wars Feeling der späten 70er Jahre erschien der 3D-Weltraumshooter "Star Raiders" nach den Atari 8-Bit-Systemen schließlich auch 1982 für den Atari 2600. Dennis und Jan schmeißen sich in den Starfighter, um die Invasion der Zylonen abzuwehren. Der dedizierte Controller holt dabei das Cockpit ins Wohnzimmer!Historyline #271: Top Gun (RetroPlay/Amiga)Inzwischen räumen unsere Truppen ordentlich ab, und die Kampfkraft der feindlichen Einheiten schwindet zunehmend. Da muss sich Dennis schon ein bisschen ranhalten, den französischen leichten Klemmbaustein-Panzer noch zeitnah fertig zu bekommen. Derweil bereitet Hagen den Sturm auf die Fabrik vor.286er im Amiga und Datadisks für Games (Retro ausgepackt)Wir Live-unboxen heute mal wieder, packen Amiga Kram aus und geniessen den Chat mit den geneigten Zuschauern. Leicht starten mit einem kleinen Game und gehen dann direkt weiter zur Hardware. Die Jungs sind gut drauf und so fallen die Hüllen (naja, Schachteln) im Minutentakt.