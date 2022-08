9. August 2022A-EON Technology Ltd. freut sich, das sechsjährige Bestehen der Enhancer Software mit der Veröffentlichung der Version 2.2 zu feiern.Das neue Update ist für alle bestehenden Nutzer der Version 2 als kostenloser Download über das Updater-Tool verfügbar. Für Neukunden ist es auch als CD-Box bei Amiga Kit, ausgewählten Händlern und digital im AMIStore App Store erhältlich.Version 2.2 ist das Ergebnis von zehn Monaten harter Arbeit des Amiga-Entwickler-Teams, das neue Funktionen und Features zur vorherigen Version hinzugefügt hat.Diese Version stellt die fortschrittlichste und ausgefeilteste Ausgabe der Software dar. Dank des Feedbacks der Benutzer und der Sorgfalt der Entwickler haben wir die Qualität, die Eigenschaften und die Funktionalität der Software auf ein noch höheres Niveau gebracht.Was ist die Enhancer Software?Die Enhancer Software ergänzt oder ersetzt Systemkomponenten in OS4.1, um es mit viel mehr Funktionalität auszustatten: von grundlegenden 2D-Grafiktreibern über ein modernes 3D-Grafiksubsystem bis hin zu fortgeschrittenen Dienstprogrammen, Tools, Klassen und Gadgets. In den letzten sechs Jahren ist das Paket für die Benutzer immer wichtiger geworden.Entscheidend ist, dass die Code-Basis der Enhancer-Software unabhängig ist, so dass sie sich weiterentwickeln und regelmäßig veröffentlicht werden kann, während das Amiga-Entwicklerteam unermüdlich an der Verbesserung des Pakets arbeitet. Es wird nicht durch eine Lücke in der OS4.1-Entwicklung aufgehalten oder eingeschränkt.Was ist neu in Version 2.2?Mit Blick auf die Zukunft wird Release V54 eine wichtige Weiterentwicklung der Enhancer Software sein. Hinter den Kulissen wurde sie gleichzeitig mit dieser Version entwickelt, so dass mehrere fortschrittliche V54-Komponenten bereits in Version 2.2 enthalten sind.* Warp3D Nova V54 ersetzt nun die Vorgängerversion V1.85. In diesem wichtigen Upgrade stecken mehrere Jahre Entwicklungsarbeit, die sich in neuen Funktionen, Geschwindigkeitsverbesserungen und Fehlerbehebungen niederschlagen. Es ist eine wesentliche Voraussetzung für vielen neuen 3D-Spieleportierungen mit voller Shader-Unterstützung (wie z.B. Doom3). Unterstützung für die bald erscheinende NovaBridge wurde ebenfalls hinzugefügt.* Die OpenGL ES Library wurde auf Version 3.3 aktualisiert, wobei viele Teile neu geschrieben und optimiert wurden, was auch für neue 3D-Anwendungen wie SCUMMVM, SDL2 und GL4ES erforderlich ist.* Der RadeonRX 2D-Videotreiber wurde mit der wichtigen Funktion der GART-Unterstützung aktualisiert, die zusätzliche 3D-Leistung bietet. Viele zusätzliche Optimierungen.* Die Videobeschleunigungsbibliothek wurde weiter verbessert.* AmiDVD wurde für den aktuellen Kernel korrigiert* ListViewer Gadget unterstützt jetzt die Baumansicht und viele Korrekturen und Optimierungen* Archiver verwendet jetzt unsere neuen ListViewer Baumknoten und animierte Registerkartenfunktion* MultiEdit und MultiViewer unterstützen jetzt ziehbare Projektregisterkarten, die vom neuen Tabbed Gadget bereitgestellt werden* Das Datatypes V54-System wurde aktualisiert.* Andere Dienstprogramme haben ebenfalls Aktualisierungen erfahren: Kalender, Uhr, InfoWindow, TuneNet, X-Dock* Aktualisierungen der Rohstoffe für InfoWB und Exchanger* Die Voreinstellungen wurden aktualisiert: Datatypes Prefs, Notifications Prefs, Power Prefs, Sound Prefs, Time Prefs.* Bei den Befehlen gab es mehrere interne Aktualisierungen: AddDatatypes, Assign, Copy, Dir, List, MakeDir, Version* Übersetzungen aktualisiert: Polnisch, Dänisch, Italienisch, Spanisch