35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Fighter Pilot #1: Achtung, Strömungsbriss! (RetroPlay/Atari)Einen ganz frühen Flugsimulator auf den Atari 8-Bit-Systemen zeigen uns Jan und Dennis mit "Fighter Pilot", bei dem der Spieler in das Cockpit einer F15 steigt. Mindestens 48 kB Ram werden vorausgesetzt, und das ausführliche Fliegerhandbuch passt irgendwie auch in die Kassettenhülle. Achtung - das wird kein Spazierflug, hier wird auch scharf geschossen! Also dann: auf in die Lüfte!Fighter Pilot #2: Fliegen nach Instrumenten (RetroPlay/Atari)Der Kurs ist gemappt und unsere F15 bringen wir auf den Weg - voller Schub voraus! Aber Vorsicht, nicht zu viel Gas geben, sonst platzen die Reifen auf dem Rollfeld, wie wir schmerzlich erfahren müssen. Nun... irgendwann sind wir in der Luft, ein Blick auf die Karte genügt wür eine Kursanpassung und dann heißt es Ausschau halten nach dem Feindkontakt...Historyline #270: Klingonisch, Macbeth und Musikinstrumente (RetroPlay/Amiga)Die feindliche mobile Flak ist ist uns ein Dorn im Auge, und Hagen tänzelt sie aus, so gut es geht - schließlich will er an die Fabrik! Und die andere Welle lassen wir einfach mal anrennen. Truppen sind genug an der Front... Und wenn der Dennis wieder anfängt, auf klingonisch zu fluchen: nicht in die Augen schauen! Denn der sorgt jetzt für Verstärkung des Feindes und füllt die Panzer wieder auf.08/82: Disketten in allen Größen (Back in Time)Von 3 Zoll bis 8 Zoll reichten die Größen von Disketten - wir schauen uns alle Varianten an. Dazu diskutieren wir über neue Commodore-Rechner, frühe Werbung von Vobis und den Ursprung der Türstopper von Commodore.