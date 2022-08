ACube Systems schreibt:Sehr geehrte Kunden,wir möchten Sie gerne über den aktuellen Stand der Produktion des neuen Sam460LE informieren. Nun, um es kurz zu machen... die Boards werden voraussichtlich Ende September fertig sein - ja, DIESER September, gerade rechtzeitig zur AMIGA37 (TIPP: ACube wird in Mönchengladbach, Deutschland, anwesend sein... also verbindet die Punkte...).Wir hatten viele Probleme zu bewältigen, die die Produktion verlangsamten, aber jetzt - wir drücken die Daumen - haben wir es geschafft, sie alle zu beheben.Alles geht gut voran, und die Fabrik wird die Boards Ende September ausliefern. Wir planen, kurz danach mit der Auslieferung an unsere Kunden zu beginnen.Nochmals vielen Dank an alle für Ihre Geduld und Ihr Interesse.Wir sehen uns auf der Amiga37 in Deutschland!