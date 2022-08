35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Bills Tomato Game #1: Tomate im Ventilator (RetroPlay/Amiga)Rettet die Tomate! In "Bill's Tomato Game" geht es darum, auf das junge Gemüse aufzupassen und zu verhindern, dass aus ihr Ketchup wird. Denn Terry, die Tomate, muss seine Freundin Tracey aus den finsteren Fängen des Flughörnchens befreien! Dabei handelt es sich vielmehr um ein Puzzle- und Knobelspiel als um mörderböse Action, und die Steuerung ist zu Beginn etwas gewöhnungsbedürftig... Auf geht's - mit Ventilatoren, Trampolinen und viel Ausprobieren!Bills Tomato Game #2: Physik mit Timing (RetroPlay/Amiga)Der Raum mit dem Wachsoldaten war eine knifflige Herausforderung für unsere heldenhafte Tomate - doch wir sind erst am Anfang unseres Abenteuers und einfacher wird das Spiel sicher nicht! Langsam kommt's auch auf das richtige Timing an und die Kunst, die Umgebung richtig einzubeziehen, um den Ausgang des Levels zu erreichen. Mehr Ventilatoren, mehr Tranpoline! Für Tracey!Historyline #269: VD-Grillabend (RetroPlay/Amiga)Wir machen ordentlich Boden gut in Historyline - Generalfeldhagen dirigiert zielsicher seine Truppen über das Schlachtfeld, und Dennis hat auch einige heiße Eisen im Feuer. Schade, dass der Tag nur 24 Stunden hat... Aber wir haben ja noch die Nacht!F1! F1!!!Space Invaders, C64 und PC-Games (Retro ausgepackt)Wir arbeiten uns von Klein nach Groß vor. Drei Päckchen von geneigten Zuschauern. Das kann doch nur gut werden! Denn auch Dennis weiß nicht ganz genau was da so kommt. Also lassen wir uns doch gemeinsam mit Euch von Stefan, Jakob und Alexander überraschen.