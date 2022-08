Eine weitere ScummVM-VeröffentlichungAcht neu unterstützte Spiele auf 6 Engines werden in eine Vielzahl von verschiedenen Szenarien eintauchen lassen. Seid Ihr in der Lage, von einem von Aliens verseuchten Planeten zu entkommen? Wie wäre es, den Herrn der Toten in der Unterwelt herauszufordern? Und wer hat schon einmal die tiefsten Tiefen der Psyche erforscht, um herauszufinden, ob man sich selbst wirklich kennt?Finde es in einem der folgenden Titel heraus:SanitariumHades ChallengeMarvel Comics Spider-Man: The Sinister SixThe 11th HourClandestinyTender Loving Care (CD-ROM Editions)Uncle Henry's PlayhouseWetlandsChewy: Esc from F5Neben neuer Spiele konzentrieren wir uns immer darauf, bereits unterstützte Spiele zu verbessern. Wieder einmal ist es uns gelungen, eine ganze Reihe von Fehlern in verschiedenen Engines auszumerzen. Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie Fehler in Engines behoben werden, die mehr als 20 Jahre alt sind!Eine der wichtigsten neuen Funktionen von ScummVM 2.6.0 ist eine völlig neue Möglichkeit, Spiele in einer erstaunlichen Icon-Grid-Übersicht über unseren Launcher zu betrachten. Begleitet von einigen hervorragenden Kunstwerke, die von unseren Grafikern zur Verfügung gestellt wurden, kann nun die Sammlung wie nie zuvor präsentiert werden. Es sieht fast wie ein virtuelles Regal aus und fühlt sich auch so an!In den vollständigen Versionshinweisen befindet sich eine umfassende Zusammenfassung.Auf unserer Download-Seite finden man alles für die jeweilige Plattformen.Unter Windows, macOS oder das Ubuntu-Snap-Paket wird der Autoupdater bei der Aktualisierung auf ScummVM 2.6.0 helfen.Wie immer danken wir Ihnen für alle Unterstützungen - viel Spaß beim Entdecken!