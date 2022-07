35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Rick Dangerous #1: Tempel der 1000 Tode (RetroPlay/Amiga)Indiana Jones lässt grüßen! Auf der Suche nach verborgenen Schätzen begibt sich Rick Dangerous, Held des gleichnamigen Computerspiels, auf gefährliche Reise. Todbringende Fallen und auflauernde Eingeborene warten auf den Entdecker, dessen Leben von kühnen Joystick-Moves abhängt. Ein kleines bisschen "Tomb Raider in 2D" und eines der etwas schwereren Amiga-Spiele, das das Virtual Dimension Dreamteam hier präsentiert...Rick Dangerous #2: Mit Sicherheitsnetz nach Ägypten (RetroPlay/Amiga)Ja, dieses Spiel ist wirklich tödlich, und ohne gutes Einprägungsvermögen ist man hier schnell aufgeschmissen. Speere schießen aus dem Boden, Pfeile kommen aus den Wänden geflogen, gut getarnt und stets für eine Überraschung gut! Wo lauert die nächste Gefahr?! Langsam arbeitet sich Rick Dangerous voran, und die Munition für die Pistole wird ein rares Gut...Historyline #268: VD ist überall! (RetroPlay/Amiga)Hat da jemand Wuzzeschnuppe an der Front? Die schwere Artillerie schwächelt jedenfalls etwas, die zarten Anweisungen sind wohl nicht entsprechend zugefüßelt worden. Dennoch entwickelt sich das Einheitenverhältnis positiv und zu unseren Gunsten. Generalfeldhagen besitzt Truppenvormacht, doch der Feind hat immer noch mehr Ressourcen. Noch.Literatur und Tabletop Reloaded (Retro ausgepackt)Heute packen wir Päckchen unserer geneigten Zuschauer aus! Als erstes eine fehlende Anleitung von Xsandor Takliss, gefolgt von Georgs Spieleliteratur. Die Jungs sind schon gut gelaunt und dann kommt was vom Stephan, was Hagen ein breites Grinsen aufs Gesicht zaubern soll. Totale Begeisterung ist da wohl eher die richtige Beschreibung. Und wie kann man das noch toppen? Mit einem Hammergame vom Joachim. Da weiß der Hagen schonmal, was er sich zum kommenden Geburtstag wünschen muss, damit er auch versorgt ist