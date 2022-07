Amiwest 22. und 23. Oktober 2022Zu Ehren der 25. Ausgabe der Amiwest hat das Organisationsteam hart gearbeitet, um eine großartige Show auf die Beine zu stellen. Erstens wird das Messehotel derzeit renoviert und soll im September fertiggestellt werden. Viele Teilnehmer, die im Hotel übernachten, werden also in neu gestalteten Zimmern untergebracht sein. Die Ausstellungshalle erhält ein neues, modernes Aussehen mit besserer Beleuchtung - eine willkommene Abwechslung.Unser Hauptredner auf dem Bankett wird Tim Jenison von NewTek sein. Dieser versierte Ingenieur hat eines der ehrgeizigsten Amiga-Peripheriegeräte entwickelt, den Video Toaster. Seitdem hat er sich vielen anderen faszinierenden Herausforderungen gewidmet. Begleiten Sie uns am Samstag, den 22. Oktober, um Tim bei Amiwest willkommen zu heißen!Bis jetzt haben wir zehn Aussteller, darunter Doug Compton von 10Marc. Wir sind auf der Suche nach weiteren Ausstellern, wenn Sie also daran interessiert sind, Ihr Amiga-bezogenes Projekt vorzustellen, schreiben Sie uns eine Nachricht.Umfrage unter den Teilnehmern! In dem Bemühen, die Messe so gut wie möglich zu gestalten, freuen wir uns, eine Umfrage für 2022 anzukündigen. Wir hoffen, dass alle, die sich für Amiwest interessieren, auch wenn Sie nicht teilnehmen wollen, sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um die Umfrage auszufüllen und uns Ihre Meinung mitzuteilen.Wir wissen, dass das Reisen angesichts der gestiegenen Flugkosten und des teureren Benzins schwierig ist. Wir arbeiten sehr hart daran, dass Amiwest in diesem Jahr eine besondere Messe wird, die des 25. Jahrestages würdig ist, und wir hoffen, dass Sie dabei sein können.Macht's gut,Amiwest-Organisationsteam