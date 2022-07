Während die nördliche Hemisphäre unter einer brütenden Hitzewelle leidet, war der neuseeländische Winter bisher nass, windig und wild. Es ist kaum zu glauben, dass dies mein erster Blog im Jahr 2022 ist. Wo bin ich gewesen, werden Sie sich fragen? Wenn Sie ein Leser des Amiga Future Magazins sind, werden Sie wissen, dass ich kopfüber am zweiten Band von 'From Vultures to Vampires' gearbeitet habe. Dem Buch, das ich zusammen mit David Pleasance geschrieben habe. Es war eine faszinierende Entdeckungsreise und, ohne zu viel zu verraten, hat sie mir einen neuen Respekt für die Breite und Vielfalt der gesamten Amiga-Gemeinschaft gegeben. Meine Botschaft an alle Amiga-Enthusiasten ist, genieße einfach Dein Amiga-Hobby, welche Form es auch immer annehmen mag. Jetzt, da das Buch fast fertig ist, abgesehen vom endgültigen Layout und Korrekturlesen, kann ich endlich mein Leben wieder leben. Das einzige Problem ist, dass Band 2 fast doppelt so groß ist wie der erste Band und mit den massiv steigenden Produktions- und Versandkosten wird David es vielleicht auf zwei Bände aufteilen müssen.