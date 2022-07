von Stephen Jones mit Phil South (Juli 2022)Ich dachte, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um über etwas zu sprechen, das unseren europäischen Freunden und anderen Amiga-Fans vielleicht nicht bekannt ist. Wie Sie vielleicht wissen, hat sich der Versand von Waren aus dem Vereinigten Königreich in die EU verändert. Das hat das Leben für viele Unternehmen im Vereinigten Königreich wirklich verkompliziert und besonders für solche wie unseres die versuchen, einen weltweiten Enthusiastenmarkt zu bedienen.Es kam also zum "Brexit" und ich möchte gleich zu Beginn versichern, dass ich persönlich nicht dafür gestimmt habe. Vor dem "Brexit" waren unsere Kunden recht gleichmäßig in drei Richtungen aufgeteilt: 30 % in den USA, dasselbe in Großbritannien und Europa und etwa 10 % im Rest der Welt.Nach dem Brexit veränderte sich dies innerhalb von 9 Monaten schlagartig. 45 % in den USA, 40 % im Vereinigten Königreich, und obwohl der Rest der Welt bei 10 % stabil blieb, fielen unsere Kunden in Europa wie ein Stein auf nur 5 %. Und warum?Es gibt viele Gründe und es ist ein komplexes Thema. Es ist zum Beispiel ein weit verbreiteter Irrtum, dass wir die Mehrwertsteuer erheben und im Zielland dann wieder zur Kasse gebeten wird. Außerdem muss noch zusätzlich noch eine Kurierdienstgebühr entrichtet werden.Das ist so nicht korrekt. Sie zahlen nur dann Mehrwertsteuer, wenn Sie im Vereinigten Königreich bestellen und dorthin versenden. Wenn wir in die EU exportieren, schließen wir die Mehrwertsteuer aus und der Kunde zahlt dann die Mehrwertsteuer und eine Bearbeitungsgebühr von 10-15 Euro seines Landes. Sobald das Produkt versandt wird, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Vermerk über die Mehrwertsteuer und andere Gebühren, die Sie zahlen müssen, so dass es eigentlich ganz einfach ist, auch wenn die Bearbeitungsgebühr ungerecht ist.Wir suchen nach Möglichkeiten, die Bearbeitungsgebühren zu senken. Aber im Moment versuchen wir, sie durch Rabatte und andere Preisanpassungen zu verringern und die Versandkosten so niedrig wie möglich zu halten. Wir versuchen auch so weit wie möglich, alle zusätzlichen Kosten an der Quelle zu absorbieren und werden unsere Kunden weiterhin auf diese Weise bedienen, bis die Dinge besser werden.Hoffentlich können wir in Zukunft, wenn wir expandieren und einen EU-Vertriebspartner finden, dieses Problem lösen und wieder dorthin zurückkehren, wo wir waren, bevor uns dieser ganze Unsinn einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Bis dahin müssen die Leute wirklich verstehen, dass dies keine Umstände sind, die wir gutheißen oder unterstützen, und wir arbeiten so hart wie möglich daran, unseren europäischen Freunden unsere Gehäuse und die kommenden neuen Produkte zu denselben fairen Preisen anzubieten, die wir auch allen anderen anbieten.Es liegt also nicht an Ihnen, sondern an uns. Der "Brexit" war, als würde man uns von jahrelangen Freunden und Kunden wegreißen. Aber bis die Vernunft zurückkehrt, tun wir alles, was wir können, um es für Sie einfacher zu machen.