35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Pioneer Plague #1: Angriff der Killer-Roboter (RetroPlay/Amiga)Die Pioneer Probe Mark IV ist ein regeneratives Roboterraumschiff - und in diesem Spiel außer Kontrolle geraten, denn es zerstört jegliches Leben auf seiner Reise durch's All. Die KI übernimmt den Weltraum, die Roboter aus dem All replizieren sich und breiten sich aus. An dieser Stelle springen Dennis und Hagen ein, um die Ausbreitung der todbingenden Maschinenwesen zu verhindern und die Menschheit zu retten! Das Ganze im seltenen HAM-Modus bei 4096 Farben auf dem Amiga...Pioneer Plague #2: Durch die sub-euklidischen Ebenen (RetroPlay/Amiga)Etwas geflasht von der Farbgewalt und dem raumeinnehmenden Jäger war der erste Anlauf von Mission Eins schnell vorbei. Damit der zweite Versuch etwas erfolgreicher wird, hat Dennis die Vertreidigungsdrohnen neu programmiert und ihnen ein individuelles Flugmuster zugewiesen. Mensch gegen KI - auf geht's zum nächsten Anlauf, die Menschheit zu retten! In Farbe! Und bunt!!Historyline #267: Klemmbaustein-Soldaten (RetroPlay/Amiga)Hagen wird vom Joyboard erlöst und Dennis holt Fußtruppen-Verstärkung an die Klemmbausteinfront. Während der Bastelauftrag diesmal allerdings sehr übersichtlich ist, kämpft Hagen etwas mit der Orientierung auf der Karte. Erstmal'n Böddemsche für den General... Und das Fußvolk bekommt Grassuppe. Oder Grumbeerbie.Smarty and the Nasty Gluttons (RetroToday/Amiga)Der kleine Smarty verbringt gerne viel Zeit mit seinem Großvater, dem Wissenschaftler. Gemeinsam probieren sie allerlei Erfindungen aus. Als Opa schließlich seine größte Errungenschaft, die Traummaschine, fertigstellt, tritt sein Erzfeind Dr. Nightmare auf den Plan, stiehlt die Maschine und entführt ihn kurzerhand, um über die Traumwelt die Menschheit zu kontrollieren! Also schnappt sich Smarty die Denkermütze und den Hypno Zapper und macht sich mit sseinem Kumpel Hund Slurpy dran, seinen Opa zu retten. Kunterbuntes und extrem flottes Plattform-Spektakel voraus!