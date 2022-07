35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Wings of Death #1: Schwingen des Todes (RetroPlay/Amiga)Ein Atari-Port für den Amiga? Entwarnung - es besteht kein Grund, besorgt zu sein. Die Entwickler haben auf dem Atari schon alles aus der Kiste rausgeholt, und auf dem Amiga geben sie noch einmal richtig Gas ! Bei Wings of Death übernimmt der Spieler die Rolle des Magiers Sagyr, der von seiner Rivalin, der Hexenkönigin Xandrilia in ein Vogelwesen verwandelt wurde. Um die Verwandlung zu beenden, muss der Hexe der garaus gemacht werden. Viel Spaß mit Dennis und Jan!Wings of Death #2: Krampf im Daumen (RetroPlay/Amiga)Jan hat sich wacker durch den ersten Teil von Wings of Death gespielt und übergibt jetzt den Joystick an Dennis - der Daumen braucht dringend eine Entspannung. Doch mit dem Superschuss unseres verzauberten Magiers wird es auf dem Bildschirm langsam unübersichtlich - überall fliegen die Kugeln, doch welche davon gehört zu uns?Historyline #266: Wir spielen mit den Füßen - Amiga-Joyboard (RetroPlay/Amiga)Zweiter Teil von Mission 20 - auf ein Neues! Mit frischer Ausrüstung und einem neuen Feuerknopf kann's ja nur gut werden - oder ist alles für die Füße?! Der Anschluss an den letzten Spielstand ist jedenfalls schnell geknüpft, und die beiden stürzen sich in die Fortsetzung der Mission...Es lebe der Sport! (Retro ausgepackt)Die Paketlawine ist in der Keller gerollt! Und so packen wir thematisch zusammenhängende Amiga-Kleinode aus. Und was fällt uns bei den Jungs als Erstes ein ? Genau, Sport! Und so golfen, rennen, boxen, springen und schlagen wir uns durch die Landschaft.