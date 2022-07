MUIbase ist in der Version 4.5 erschienen.Änderungen:o Neue Triggerfunktion für virtuelle Listenfelder zur Unterstützung von Drag&Drop von URLs (z.B. Dateinamen).o Neue Sortier-Drop-Triggerfunktion für virtuelle Listenfelder beim Sortieren von Elementen per Drag&Drop.o Neue Programmierfunktion MOVEREC zum Verschieben eines Datensatzes an eine neue Position in seiner Tabelle. Dies ist z.B. für die neue Sort-Drop-Triggerfunktion nützlich.o Neue Programmierfunktionen GETREC und SETREC zum Abrufen und Setzen der Datensatzreferenz eines Wertes.o Neue Programmierfunktionen für Listen, REPLACENTH, MOVENTH, und REMOVENTH, die nützlich sind, um den Wert des n-ten Elements in einer Liste zu ändern, es an eine neue Position zu verschieben oder zu entfernen.o Neues Demoprojekt FileList.bss, das zeigt, wie man externe Dateinamen in einem Memo-Feld speichern um es in einer virtuellen Liste zugänglich zu machen. Das Projekt zeigt auch die neuen Drag & Drop-Funktionen zum Hinzufügen externer Dateienund zum Sortieren der Dateien.o Der Menüpunkt 'Projekt öffnen' erstellt ein neues Projekt, anstatt das aktuelle wiederverwendet.o ASKOPTIONS verwendet jetzt auf allen Plattformen Kontrollkästchen zur Auswahl von Zeilen.o Die Windows-Distribution verwendet jetzt x64-Binärdateien.o Die Amiga-Distribution enthält nun auch Binärdateien für AROS (i386 und x86_64).o Verschiedene Fehlerkorrekturen.