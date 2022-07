35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Night Shift #1: Nachtschicht in der Spielzeugfabrik (RetroPlay/Amiga)So, heute ist mal eine geruhsame Nachtschicht für Dennis und Hagen angesagt. Ein bisschen an einer Maschine rumschrauben und Sturmtruppenpuppen (sag das mal 3x schnell hintereinander!) produzieren. Klingt lässig und verheißt nur Gutes für den Amiga Klassiker Night Shift. Also ran an den Joystick und die Maschine nach oben gehüpft. Und tatsächlich sieht Dennis noch entspannt aus. Aber wieso ist Zack McCracken denn rosa?Night Shift #2: Vollchaos in der Spielzeugmaschine (RetroPlay/Amiga)Der Nachtschicht zweiter Teil verlangt rosane Indiana Jones von uns! Also hüpft und rennt Dennis erstmal zu den fiesen Farbtuben und versucht die Maschine schnell an den Start zu bekommen. Aber wenn der Kopf am Fuß bappt, dann wird das nix! Night Shift zieht jetzt doch sehr schnell an! Und Dennis schnauft nur noch. Tsja, da bläst ein eiskalter Wind durch den Arbeitsvertrag der beiden Maschinisten!Historyline #265: Schweigsame Kameraden (RetroPlay/Amiga)Der Gegner rüstet nach und kommt damit Hagens Plänen in die Quere. Dennis muss auch umrüsten und sieht sich gezwungen. seinen Flieger den Plänen entsprechend zu modifizieren. Wird es wieder spannend zwischen den beiden Kontrahenten, oder zieht Dennis mit seiner AVRO 504K an Hagen nun doch locker vorbei?07/82: Vorschau auf das Jahr 2000 (Back in Time)Das Jahr 2000 war in den 1980ern noch weit entfernt und beflügelte die Phantasie. Welch wunderhafte Dinge würden wohl in der Zukunft den Alltag bestimmen? Wir schauen uns eine der Visionen an und prüfen, wie gut die Vorhersagen aus dem Juli 1982 waren.Außerdem schauen wir uns die Bauanleitungen im Halbleiter-Sonderheft der Elektor an und sprechen über den ZX Spectrum und andere Homecomputer.