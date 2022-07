MouseTracker wurde in der Version 1.3 für MorphOS veröffentlicht.Änderungen:Das Bildformat zum Speichern kann nun ausgewählt werden und ist nicht mehr nur auf PNG beschränkt. Die von Reggae unterstützten Formate sind: PNG, JPEG, TIFF, ILBM, DEEP.Es wurde '%x' als Platzhalter für Speicherdateinamen für Tracks und Heatmaps hinzugefügt, der durch das entsprechende Suffix für das eingestellte Bildformat ersetzt wird.Wenn ein Overlay Track/Heatmap angezeigt wird, wird die Karte nun auch auf non-composited Bildschirmen mit dem Bildschirm vermischt. Live-Updates für Trackmaps auf non-composited Bildschirmen werden nun nicht mehr durchgeführt.Auf non-composited Bildschirmen hatte sich das Fortschrittsfenster in die Track/Heatmap 'eingebrannt'. Behoben.Die Anzahl der erzeugten Tracker-Knoten wurde um einen Faktor von ~3 reduziert, indem die nicht mitgeführten Wegpunkte wegoptimiert wurden.Es wurde eine kleine Schaltfläche zum Schließen in der linken oberen Ecke hinzugefügt, wenn Track- und/oder HeatMap-Overlays angezeigt werden.Die Konfigurationsdatei wird nun als eine Sequenz von Template-Strings gespeichert, anstatt einen binären Blob. Die alte Config wird einmal geladen und automatisch in die neue Config konvertiert. Die alte Konfiguration wird nicht von MouseTracker selbst gelöscht, falls zu einer älteren Version von MT zurückgekehrt werden müsste.Wenn man sie manuell löschen will: 'env:MouseTrackerCX/default.cfg' und dasselbe in envarc:Der "Strength" Header in den Maus-Tracker-Voreinstellungen dient jetzt auch als Schaltfläche, um alle Zyklus-Gadgets auf einmal weiterzuschalten.Die "Track" Header der Track-Spalte in den Maus-Tracker-Voreinstellungen ist jetzt eine Schaltfläche und kann zum Umschalten der entsprechenden Häkchen verwendet werden.Wenn ein Overlay angezeigt wird, kann die Deckkraft des Fensters nun durch Drücken der STRG-Taste und Bewegen des Mausrads angepasst werden.Die fehlerhafte Berechnung der Mausdistanz wurde korrigiert.Verfolgt jetzt auch die vierte Maustaste.Verfolgt jetzt auch visuell die Auf- und Abwärtsbewegungen des Mausrads.Die Handhabung der Voreinstellungen war intern völlig durcheinander. Behoben.Option NOSCREENBAROBJECT=NOSBAR/S hinzugefügt, um überhaupt kein Screenbar-Objekt zu erzeugen. Funktioniert über Tooltypes und/oder Shell.Fügt beim Start ein eigenes Screenbar-Objekt zur Titelleiste des Bildschirms hinzu. Das Screenbar-Objekt bietet ein Popup-Menü mit einer Reihe von Optionen (Kartenerstellung, zu den Voreinstellungen gehen, zu den Statistiken gehen) zur Auswahl an. Außerdem zeigt das Screenbar-Objekt die Mausposition auf dem Bildschirm durch einen großen Punkt an. Die Konfigurationsoptionen können im Pubscreen-Manager (Rechtsklick auf die Schaltfläche für die Bildschirmtiefe) eingesehen werden.Ein Speicherleck beim Parsen von Tooltypen wurde behoben.PREFS=GUI/S Option hinzugefügt, um die GUI von MouseTracker direkt beim Start zu öffnen. Funktioniert sowohl von Tooltypen als auch von der Shell.Es ist nun möglich, den Bildschirm, für den ein Overlay oder ein Bild erzeugt werden soll, in den Voreinstellungen auszuwählen.Statistiken für einzelne Bildschirme werden nun aufgezeichnet und können im 'Stats'-Tab zur Anzeige ausgewählt werden.Langzeitstatistiken können jetzt auch zurückgesetzt werden. Es gibt jetzt auch einen Sicherheitsrequester.Der Schaltfläche 'Statistik zurücksetzen' wurde eine Sicherheitsabfrage hinzugefügt.Prefs/Statistiken GUI hat einige kosmetische Änderungen erhalten.Die Erstellung von Heatmaps für kleine Bildschirmgrößen funktionierte nicht. Behoben.Die Erzeugung der endgültigen HeatMap wurde um ca. 300% beschleunigt.Das Zeichnen von TrackMap und HeatMap wurde um mehr als 1000% beschleunigt.MagicBeacon-Benachrichtigung hinzugefügt, wenn eine Track- oder HeatMap gespeichert wurde. Ein Linksklick auf die Benachrichtigung öffnet die Schublade, in der die Karte gespeichert wurde, während ein Rechtsklick das Bild selbst in einem Umgebungsfenster öffnet.Statistiken werden nun immer in einer virtuellen Gruppe geöffnet, so dass das Fenster verkleinert werden kann.Wenn der Mauszeiger den Bildschirm wieder betritt und die Trackmap-Live-Aktualisierung angezeigt wird, wird keine Linie von der letzten Position, an der der Mauszeiger den Bildschirm verlassen hat, zur neuen Position, an der der Mauszeiger den Bildschirm wieder betreten hat, gezeichnet.Kurze Beschreibungstexte zu allen Fortschrittsfenstern hinzugefügt.Alle Leerzeichen in Texten, die Prozentsätze anzeigen, wurden entfernt.