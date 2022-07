AmiBerry ist in der Version 5.3 erschienen.Neue FunktionenStatuszeilen-Resync-Anzeige, übernommen von der neuesten WinUAEFehlerbehebungenAmiQuit fehlte in der boot-data.zip Datei (behebt #976)P96 funktionierte in manchen Umgebungen nicht mehr (behebt #989)Eingabeoptionen wurden nicht richtig geparst, wenn default.uae beim Start verwendet wurde, bis die GUI einmal geöffnet wurde (#986)Navigation in benutzerdefinierten Steuerelementen bei Verwendung von SDL2 Versionen älter als 2.0.14 war nicht korrekt (fixes #980)Überschreibe nicht alle changed_prefs, wenn autoheight in DMX aktiviert wirdRückgängig gemachte CIA-Änderungen, bis der Upstream-Bug behoben ist (behebt #985)VerbesserungenWHDLoad-Binary auf 18.8 aktualisiertWHDBooter XML auf die neueste Version aktualisiertLogging beim Parsen von Custom Controls aus XML hinzugefügtCD32 C2P/NVRAM nur Konfigurationskorrekturen, C2P-Init Korrektur.Hinzufügen von Helligkeits-/Kontrastkontrollen auf der GUI #974Floppybridge auf die neueste Version (v1.3) aktualisiert, behebt einige Probleme mit GreaseWeazlemehrere Datentyp-bezogene Compiler-Warnungen behobenverschiedene Definitionen aus der neuesten WinUAE-Version zusammengeführtAktualisierung der CPU-Emulation STOPFloppyBridge auf v1.3 aktualisiertÜberprüfung auf w/h-Werte vor dem Setzen eigener Grenzwertenewcpu-Emulation kleinere KorrekturenFestlegen eines Standardmusters für Speicher-HardresetSystem erstellenCMakeLists-Datei aktualisiert, "other"-Labels aus den Release Notes entferntDispmanx 64-bit Manjaro Build entferntCI-Workflow kann nun auch manuell ausgelöst werdenDocker-Build für rpi4-sdl2 hinzugefügtversucht nicht, die Datei lokal zu kopieren, wenn Docker verwendet wirdx86_64 Build hinzugefügt, rpi 32-bit self-hosted deaktiviertx86-64 make-Befehl korrigiertveraltete self-hosted Agenten für SDL2-Builds, stattdessen wird Docker verwendetDispmanx-Ziele aus der Liste der vorkompilierten Binärdateien entferntÜberarbeitungenVerbesserungen beim Parsen von WHDBooter-OptionenBehebung von Compiler-Warnungen in disk.cpp