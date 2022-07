35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Spiele-Nachschub von SpielenXXL.de (Retro ausgepackt)Unser Sponsor SpielenXXL.de hat uns wieder eine Kiste mit Spielen geschickt, und auch diesmal gilt: Was uns noch fehlt kommt in die Sammlung, was wir schon haben geht in einen großen Topf für eine Verlosung.Team Suzuki: Motorrad aus dem Handgelenk (RetroPlay/Amiga)Es geht wieder einmal auf die Rennstrecke! Team Suzuki ist ein flottes (und ziemlich flüssiges!) Polygon-Motorradrennspiel für den Amiga, das sich Dennis und Jan einmal unter die Lupe nehmen. 3D hat man auf dem Amiga ja nicht all zu oft - mal schaun, ob man mit zwei Rädern genau so viel Spielspaß auf die Strecke bringen kann wie mit vieren. Nicht zu schnell in die Kurven, und aufpassen mit dem Gas!Daylight Robbery: Tödlicher Parkour (RetroPlay/Atari 800)Verbrechen am hellichtenTag? Und das auf dem Atari 8-Bit-System? Da kann doch Atari-Experte Jan nicht fehlen! Zusammen mit Dennis geht er auf "Volles Risiko" auf dem Weg zum Reichtum! "Daylight Robbery" ist ein kniffliges Plattformspiel, das gutes Timing und ein wenig Geschicklichkeit erfordert, wenn wir uns als Einbrecher über Förderbänder an Wachrobotern vorbei zwängen müssen...Historyline #264: Wirtschaftssimulationen auf dem Amiga (RetroPlay/Amiga)Schlecht ausgebildet, aber im Schützengraben, stehen unsere Fußtruppen dem französischen Fliegerangriff gegenüber. An der Front bildet sich ein Knäuel kampferprobter Einheiten und der Generalfeldhagen prüft Nachschub und Versorgung. Es sah schon schlimmer aus! Nur noch 'ne halbe Stunde...?PC-Rollenspiele von SSI, Attic und Origin (Retro ausgepackt)Der Titel verrät es schon, wir packen Rollenspiele aus. Und so graben wir uns durch die Dungeons der PC-Landschaft und versuchen mit unserer Schicksalsklinge El Machete die Welt zu retten! Mit dabei sind vergessene Reiche, schwarze Augen und der Untergrund...