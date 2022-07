Die folgenden Artikel wurden in den letzten zwei Monaten auf der Website des Amiga-Magazins Obligement ( http://obligement.free.fr ) hinzugefügt:- Mai/Juni 2022 Nachrichten.- News : Apollo, belebt den Amiga wieder.- Alte Artikel aus Joystick 45 bis 48 : Nachrichten: Cryo, immer innovativer, News: FMV, baut einen Videorekorder in Euren Rechner ein, Bericht: Supergames Show 1993, Besprechung von Blues Brothers Jukebox Adventures, Besprechung von Campaign 2, News: Core Design wird schneller, Rezension von Arabian Nights [CD32], Rezension von Cool Spot, Interview mit David Pleasance, Rezension von Hero Quest 2: Legacy Of Sorasil, Rezension von Microcosm, Interview mit Jeremy San, Rezension von Liberation: Captive 2, etc.- Interview mit Urban Muller (Aminet, ab 1995).- Interview mit David Newman (Musiker).- Besprechung von MorphOS 3.17.- Dateien: AltiVec.- Dateien: Geschichte von Dynabyte.- Dateien: Der Amiga im Fernsehen und in Filmen (Update).- Dateien: Ramrod, ein unveröffentlichtes Spiel.- Standpunkt: Die Amiga'89-Show und ihre Folgen.- Programmierung: eine Einführung in den PowerPC-Assembler unter MorphOS.- Spezielles Quiz über die Charaktere von Amiga-Videospielen.Rendez-vous auf http://obligement.free.fr für diese schöne Lektüre.Unsere Twitter-Seite: https://twitter.com/obligement Wer einen Beitrag leisten möchte, kontaktiert David "Daff" Brunet für weitere Informationen.