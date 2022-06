AmiBlitz ist in der Version 3.9.3 erschienen.Änderungen:Wieder einige kleinere Fehlerbehebungen und kleinere Verbesserungen gegenüber der aktuellen Hauptversion:Fehler behoben, dass bei "Compile&Run" das aktuelle Verzeichnis für die ausführbare Datei nicht gesetzt wurdebehebt einen Fehler bei der Fensteraktualisierung unter AmigaOS3.2, wenn das Fenster aus dem Bildschirm herausgeschoben wurdebehebt einen Fehler im Quelltext, der auftrat, wenn man in eine nicht existierende Zeile (nach Ende des Quelltextes) klicktebehebt einen möglichen Absturz beim Kopieren und Einfügenbehoben: der Umschaltzustand des Menüeintrags "Debugcode erzeugen" war manchmal falschbehoben: Konsolenfenster wurde nicht auf dem eigenen Bildschirm geöffnet, auch wenn die Option gesetzt warbehoben: Änderungen in der aktuellen Quelltextzeile wurden vergessen, wenn ein Menüpunkt ausgewählt wurde oder der Benutzer irgendwo im Quelltext geklickt hatbehoben: ein Fehler in "screenslib", der immer versuchte, "cybergraphics.library" zu öffnen, auch auf Kick <3.0-Systemen.Verhalten von "wzlib" geändert: fehlende "wizard.library" stürzt beim Start nicht abdaher stürzt Amiblitz3 beim Start nicht mehr ab, wenn die wizard.library nicht gefunden wirdgeändert: endlich wurde die komplette Überarbeitung des Eventloops abgeschlossenDateierweiterung für die Anzeige der blitzlibs-Liste (Library Browser) entferntAnzeige von dezimalen Offsetwerten hinzugefügt (Definition Browser)geändert: PEDs-Meldungen werden jetzt im Quelltextfenster angezeigt, nicht mehr in der BildschirmleisteVerbesserungen in der Dokumentation/Beispielen:Dokumentationsschubladen aktualisiertAutodoc für graphics.library aktualisiertDokumentation für RndSeed-Befehl zu vallib.guide hinzugefügteinige lib-Quellen aus der UltimateBlitz3-Distribution hinzugefügt (intern)einige Code-Beispiele aus dem originalen Blitz2-Handbuch hinzugefügt