1.6.2022********Amiga Future monatliche News werden eingestelltViele Jahren haben wir Pages-Updates sowie andere Neuigkeiten rund um die Amiga Future und APC&TCP in denmonatlichen News veröffentlicht. Sinn der Sache war es die vielen guten News-Seiten für den Amiga nicht mit unserenMeldungen zu fluten. Und natürlich hat es uns auch Zeit und Arbeit gespart.Andererseits hatte es aber auch den Effekt das viele Meldungen dann bereits veraltet waren.Deswegen haben wir uns entschlossen die monatlichen News ab sofort einzustellen.In Zukunft werden wir alle Updates und Neuigkeiten auf unseren News-Kanälen zeitnah udn direkt veröffentlichen:* APC&TCP Webpage: http://www.apc-tcp.de/index-de.php?page=news * Amiga Future Webpage: https://www.amigafuture.de * Android App: https://play.google.com/store/apps/deta ... uture.news * AmigaOs 3.5 & 4.x Worbench Dockie: app.php/everywhere/ * RSS Feed DE: app.php/rss_de * RSS Feed EN: app.php/rss_en * Twitter: https://twitter.com/AmigaFuture * Facebook: https://www.facebook.com/amigafuture.de * Instagram: https://www.instagram.com/amigafuture/ * eMail Newsletter* Und vielleicht kommt bald noch was dazu...Natürlich werden wir alle größeren Meldungen weiterhin auf allen bekannten News-Webseiten veröffentlichen.(Wir haben natürlich auch einen Presse-Verteiler.)Und jetzt kommen wir zu den letzten monatlichen News Juni 2022:30.5.2022*********LOAD Ausgabe 5 bis 6 wieder bei APC&TCP erhältlichNachdem kurze Zeit die Ausgabe 5 und 6 des deutschen Magazines Load vom "Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V" in unserem Onlineshopausverkauft waren sind diese zwei Ausgaben ab sofort wieder bei uns erhältlich.1.6.2022********Amiga Future Wanted #2: CD32 RedakteurHinweis zu Wanted #1: Wir haben inzwischen einen Demoscene Redakteur gefunden.Für das Amiga Future Print Magazin suchen wir einen Redakteur für unsere CD32-Ecke.- Du mußt Dich bitte sehr gut mit dem CD32 auskennen.- Du mußt einen Überblick haben welche Soft & Hardware es für das CD32 gibt.- Du mußt aber auch wissen, was gerade rund um das CD32 in Entwicklung ist.- Nobody is perfect - aber zuviele Schreibfehler sollten es auch nicht sein.- Du mußt auch wirklich Zeit dafür haben. Unterschätze das nicht!- Und natürlich gang besonders wichtig: Spaß dabei haben.5.6.2022********Amiga Future 156 ist vor einigen Tagen erschienenVor einigen Tagen ist die Ausgabe 156 der Amiga Future erschienen.Für alle die den Termin übersehen haben, wäre es doch jetzt ein guter Zeitpunkt das Heft noch schnell zu bestellen.Oder vielleicht gleich ein Jahres-Abo? Dann bekommst Du immer das aktuelle Heft automatisch ins Haus geliefert und mußt Dich nicht umdie Erscheinungstermine der einzelnen Hefte kümmern. Amiga Future 157 Member-Preview online#amiga #commodore #amigafuture #apctcp1) german2) english belowAmiga Future Member VorschauFür alle Abonnenten der Amiga Future sind seit heute im Member-Bereich die Vorschau und Leseproben der Amiga Future Ausgabe 157 online.Achtung!Wir bitten alle Amiga Future Abonennten zu überprüfen ob wir die atuelle Postanschrift und email-Adresse von euch haben.Die Amiga Future wird einige Tage vor dem Veröffentlichungs-Termin bereits verpackt und verschickt. Wir brauchen deshalb Anschrifts-Änderungen bitte so bald wie möglich.Wichtig: Nachsendeanträge funktionen im Normalfall nicht bei Zeitschriften!Wir bitten auch zu überprüfen ob eventuelle Abo-Rechnungen bereits bezahlt sind. Es sind leider momentan noch viele Abo-Rechnungen unbezahlt. Es sind leider momentan noch viele Abo-Rechnungen unbezahlt.10.6.2022*********Ankündigung: Amiga Future Sonderausgabe "Amiga 37"Die Planung für das Projekt läuft schon seit vielen Monaten, aber wir wollten noch warten bis alles in trocknen Tüchern ist bevor wir es öffentlich bekannt geben.Zur Amiga 37 wird es eine Sonderausgabe der Amiga Future geben.Diese Sonderausgabe wird sämtliche Informationen rund um die Amiga 37 beinhalten.Dazu gehören unter anderem der Hallenplan, den Veranstaltungsplan, Gutscheincodes (zum Beispiel Amiga Forever, C64 Forever), Hintergrundberichte zur Amiga 37, Interview mit den Machern der Amiga 37 und vieles, vieles mehr.Sämtliche Artikel werden dabei im Heft auf deutsch und englisch veröffentlicht.Das Heft wird es für alle Besucher der Amiga 37 kostenlos direkt am Eingang der Veranstaltung geben.Das Sonderheft wird realisiert durch das Amiga 37 Team in Zusammenarbeit mit dem Amiga Future Team.Finanziert wird das gesamte Heft durch Werbeanzeigen sowie APC&TCP.In diesen Zusammenhang suchen wir natürlich noch ein paar Firmen die gerne im den Sonderheft eine Werbeanzeige schalten wollen.Wenn da jemand noch Interesse hat, bitte einfach bei uns melden.14.6.2022*********Bitte beachtet unsere WerbepartnerAuf der Amiga Future Webpage bietet wir euch einen riesigen kostenlosen Content rund um den Amiga.Dadurch das die Amiga Future ein non-profit-Projekt ist, muss sich die Amiga Future Homepage komplett selbst finanzieren.Die momentan rund 30 GByte große Homepage wird ausnahmslos durch Werbung, Spenden und unsere eigenen privaten Mittel finanziert.Gerade die Programmierung neuer Erweiterungen, Datenbanken oder Features geht so richtig ins Geld.Am oberen Webpage-Rand befinden sich mehrere Banner unserer Werbepartner. Außerdem haben wir noch Werbung in der linken Navigations-Leiste.Durch diese Webpartner finanzieren wir die Server- sowie Programmierkosten der Amiga Future Webpage.Wir würden uns freuen wenn ihr diese Werbung beachtet und dafür sorgt das auch weiterhin genügend Werbung auf der Amiga Future Webpage ist um diese ausreichend zu finanzieren.15.6.2022*********Wir suchen Deine News!Du bist Programmierer und hast eine neue Software veröffentlicht?Du arbeitest gerade an einer neuer Amiga Software und es gibt ein neues Preview?Du hast einen interessanten Artikel in Deinem Blog veröffentlicht?Oder willst Du einfach nur der Welt sagen das Du etwas neues für den Amiga gemacht hast?Die Amiga Future hat eine der größten News-Seiten für Amiga mit angeschlossener Android-App, Weiterleitung auf Twitter & Co.Schick uns einfach Deine News-Meldung damit wir sie für Dich veröffentlichen können.Durch die Amiga Future kannst Du mit nur einer Meldung mehere tausend User erreichen.Und mit etwas Glück kommt die Meldung auch in die Print-Ausgabe der Amiga Future.Einfach Deine News-Meldung an Redaktion@amigafuture.de schicken oder benutzte das"+Nachricht melden" Formular auf der Homepage.Wir wollen keine Meldungen exclusiv haben! Amiga Future 157 Vorschau und Leseproben onlineVon der Ausgabe 157 (Juli/August 2022) der Amiga Future sind seit heute die farbigen Leseproben sowie die bunte Vorschau online.Einige Artikel in dieser Ausgabe:Review Juniors Great AdventureReview Devil's Temple - Son of the Kung-Fu MasterSpecial Amiga 37Und natürlich noch vieles, vieles mehr.Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr unter dem Link: app.php/kb/index?c=13 Die Amiga Future ist als deutsches und englisches Print-Magazin direkt bei der Redaktion und diversen Amiga Fachhändlern verfügbar. Heft ansehen: app.php/kb/index?c=13 Heft bestellen: https://www.amigashop.org Wir sind halt ein kleiner Verlag.Bei dem Probeheft handelt es sich um eine ältere reguläre Ausgabe der Amiga Future.Unter der URL https://www.amigashop.org/product_info. ... cts_id=321 könnt ihr auswählen ob ihr ein deutsches oder englisches Probeheft erhalten wollt.Da wir nicht wissen wie stark das Interesse an dem Probeheft ist, gibt es keine zeitliche Beschränkung für diese Aktion. Wenn im Shop das Probeheft nicht mehr verfügbar ist, sind alle Hefte weg und die Aktion ist beendet.Informationen über die Amiga Future findet ihr unter der Adresse app.php/info/ . Unter der Adresse app.php/kb/index könnt ihr über 100 Ausgaben der Amiga Future online lesen.Wir sind natürlich auch auf Facebook, Twitter, Instagram vertreten und eine kostenlose Android App gibt es auch. app.php/everywhere/ 25.6.2022*********Neue Amiga Future Ausgabe jetzt vorbestellenSeit kurzem ist die Vorschau der neuen Amiga Future online.Jetzt wäre der ideale Zeitpunkt die neue Ausgabe vorzubestellen. Natürlich nur falls ihr das noch nicht getan haben solltet.Das ist der schnellste Weg das neue Amiga Future Heft bei sich zuhause zu haben. Die Vorbestellungen werden zeitgleich mit den Abos verschickt.Apropo Abo: Vielleicht doch lieber gleich ein Jahres-Abo?Sicherer geht es nicht wenn man keine Ausgabe des Magazines verpassen will.Wir haben zwar erst vor einiger Zeit die Druckauflage der Amiga Future erhöht, aber auch diese Menge wird irgendwann einmal nicht mehr ausreichen.Einige User haben das leider kurz vor der letzten Auflagenerhöhung zu spüren bekommen. Das war natürlich so nicht von uns geplant aber anders ging es leider nicht.Die Inhaltsangaben der neuen Amiga Future und natürlich auch die aller bereits erscheinen Hefte, findet ihr unter der Adresse...Einzelhefte können hier bestellt werden: https://www.amigashop.org/index.php?cPath=23 Und der Übersichthalber kann man hier nochmal die Abos extra bestellen: https://www.amigashop.org/index.php?cPath=41 28.6.2022*********Amiga Future Ausgabe 157 verzögert sich um ca. eine WocheFast 25 Jahre haben wir es geschafft die Amiga Future pünktlich zu versenden.Aber wie uns aber gerade die Druckerei mitgeteilt hat, verzögert sich der Druck der neuen Amiga Future um rund eine Woche.Das bedeutet das wir die Abos und Vorbestellungen auch erst eine Woche später verschicken können.Sobald wir einen genauen Erscheinungstermin haben, geben wir das auf der Amiga Future Webpage bekannt.Die neue Ausgabe der Amiga Future kann weiterhin vorbestellt werden. Und natürlich freuen wir uns über jedes neue Abo.Sorry für die Verspätung, aber wir haben leider keinen Einfluß darauf.29.6.2022*********Amiga Future SonderangebotUnd jetzt haben wir noch ein Angebot für alle User, die den monatlichen Newsletter der Amiga Futuretatsächlich bis zum Ende gelesen haben.Unter folgenden Link könnt ihr ein Amiga Future Paket (Heft 148, 149, 150, 151 - inklusive CoverCDs) für nur Euro 19,- zzgl.Versandkosten erwerben.Wichtig! Die englischen Ausgabe 150 ist leicht beschädigt. (Ecke geknickt)Direktlink deutsches Amiga Future Paket: https://www.amigashop.org/product_info. ... cts_id=340 Direktlink englisches Amiga Future Paket: https://www.amigashop.org/product_info. ... anguage=en 29.6.2022*********Amiga Future: Cheats Datenbank UpdateDie Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wöchentlich von David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich ist.Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage dürfte wohl die größte deutsche Sammlung für den Amiga sein.Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.Inzwischen gibt es für mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn genügend Spenden für die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfügbar sein soll.Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:24 Jun 2022 - Formula One Grand Prix - Lösung erfolgreich geprüft24 Jun 2022 - Formula One Grand Prix - Lösung erfolgreich geprüft24 Jun 2022 - Formula One Grand Prix - Lösung aktualisiert24 Jun 2022 - For President - Software erfolgreich geprüft24 Jun 2022 - For President - Lösung erfolgreich geprüft24 Jun 2022 - For President - Lösung aktualisiert24 Jun 2022 - Flight of the Intruder - Lösung aktualisiert17 Jun 2022 - Flight of the Amazon Queen - Software erfolgreich geprüft17 Jun 2022 - Flight of the Amazon Queen - Lösung aktualisiert17 Jun 2022 - Flight of the Amazon Queen - Lösung erfolgreich geprüft17 Jun 2022 - Flight of the Amazon Queen - Lösung aktualisiert10 Jun 2022 - Flight of the Amazon Queen - Lösung aktualisiert03 Jun 2022 - Flight of the Amazon Queen - Lösung aktualisiert