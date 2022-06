Amigasystem schreibt:Dies ist die Vorschau von AROS One x86 v1.8 Hosted Windows. Iich muss sagen, es funktioniert sehr gut, sehr schnell und sehr bequem für das Testen von Updates und Software.Im Grunde ist es wie bei WinUAE. AROS One wird in einem Windows-Ordner plaziert und alles kann aktualisiert oder hinzugefügt werden, indem man die Daten in den Ordner kopiert. Die Daten sind sofort verfügbar, ohne dass man das System neu starten muss.AROS One Hosted Windows wird identisch mit der nativen Version von AROS One x86 sein, d.h. es wird die gleiche Version und die gleiche Software installiert sein, und wird über ein selbstinstallierendes ZIP-Archiv verteilt.