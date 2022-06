Klaus Sommer schreibt:Vor einigen Wochen konnte ich Jakob Voos kontaktieren, der damals gemeinsam mit Malte Mundt den Protovision Verlag gegründet hat. Er gab mir die Erlaubnis, dass ich alle vier Ausgaben der Amiga Fever auf kultmags.com einfügen darf. Mir lagen leider nur die ersten beiden Ausgaben in Papierform vor, diese findet ihr ab sofort auch hier zum Download:Solltet ihr die beiden fehlenden Ausgaben in Papierform spenden können, wäre damit diese Magazinreihe komplettiert.Ein weiteres neues Magazin aus dem CDA-Verlag! Leider konnte ich bisher nur 2 Ausgaben davon auftreiben! Wir wissen quasi nichts über dieses Magazin, solltet ihr hier also welche in Papierform haben, meldet euch doch bitte bei mir! Die 2 Ausgaben sind natürlich ab sofort hier verfügbar.Die lange gesuchte Erstausgabe der PC Strategien (04/1998) wurde mir vor ein paar Wochen in Papierform gespendet. Vielen Dank dafür!Somit fehlt uns nur noch die Ausgabe 08/1998, da bisher noch nie jemand eine höhere Ausgabe gesehen hat, ist 08/1998 höchstwahrscheinlich auch die letzte AusgabeVielen Dank an Jakob Voos für die Erlaubnis und danke an alle die dieses Projekt hier unterstützen!LG, Klaus