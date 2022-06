Lupe wurde in der Version 2.0 für Amiga 68K und MorphOS veröffentlicht.Änderungen:- Überarbeitete Originaldokumentation als AmigaGuide- Zeigt jetzt die Größe des skalierten Bereichs im Fenstertitel an- MagicBeacon-Unterstützung in der MorphOS-Version hinzugefügt- Unterstützt jetzt die screennotify.library- Lupe kann ein DOS-Notify auf seinem Icon setzen, um seine Tooltypen/Konfiguration neu zu laden- Unterstützung für erweiterte MorphOS-Fensterrand-Gadgets hinzugefügt- Rasterfarbe kann nun geändert werden- Rasterdarstellung unter MorphOS korrigiert- PNG-Saver und entsprechende Menüoption hinzugefügt- Farbgetreuer 24 Bit IFF-Saver korrigiert- Mausrad-Unterstützung zur Anpassung des Skalierungsfaktors hinzugefügt.- Das Lupe-Fenster kann nun in einem festen Schritt mit STRG + Cursortasten in der Größe verändert werden.- Unter MorphOS kann das Lupe-Fenster von der Vergrößerung in seinem eigenen Fenster ausgeschlossen werden- Lupe versucht nicht mehr, zu Bildschirmen ohne Standardtitel und ohne Bildschirmtitel zu springen, um zu verhindern, dass es zu einem leeren Bildschirm unter MorphOS springt.- Problem beim Aktualisieren des Rahmenfensters unter MorphOS behoben.- Illegaler Speicherzugriff im Pubscreenlist-Traversal-Code behoben.- Portierung des C-Quellcodes nach E.