Praktisch täglich gibt es neue Videos rund um das Thema Amiga auf Youtube.In dieser Newsmeldung, die wöchentlich erscheint, wollen wir euch diese Videos auflisten.Natürlich ist das hier nur eine kleine Auswahl. Auch wir kennen nicht alle Youtube-Channels für den Amiga.Solltet ihr also gute Channels auf Youtube kennen, dann sagt uns Bescheid. Dann können wir diese in unsere News-Meldungen mit aufnehmen.Unter folgenden Links findet ihre zufällige Auwahl an Youtube-Video rund um den Amiga die seit unserer letzten News-Meldung veröffentlicht wurden:10 Minute Amiga Retro Cast: Amiga 2 MB CHIP RAM Upgrade - Introducing the RAMessesAMIGA FACTORY: REDPILL Edición de Objetos y crear puño como disparo - Commodore AmigaAmigos Retro Gaming: Infection (Unreleased and Amiga Power Comparison) - Commodore AmigaT-Racer gets an Infection! It's Public Domainia on Amigos: Everything Amiga 356!Amiten TV: DIRECTO - AMIGA 500 512KB+512KB KICKSTART 1.3 - FLOPPY 1010BitBeamCannon: Metro Siege Update for June 9th 2022Chris Edwards Restoration: Commodore Amiga 3000T Detailed overviewChris Edwards Restoration: Mr Alans Amiga 3000 repairClassic Videogames LIVE!: Classic Videogames RADIO - Jukeboxcomputing: Börd - RTG Amiga Gameplaycomputing: Dungeon EscapeDragonBox Shop: DragonBox Shop News - MegaCatStudios, Controller und kommende MessenLast Ninja 4 Level 1 (HKvalhe's 4ch LN4 Lv1 Amiga track) - Helge KvalheimLast Ninja 4 Menu Theme (HKvalhe's 4ch LN4 Nostalgy Menu Edition) - Helge KvalheimLast Ninja 4 Intro (HKvalhe's 4ch LN4 Intro Theme) - Helge KvalheimHold and Modify: It can't be this easy? It is. ZuluSCSI for Amiga!it's a P/XEL thing: Complete Season 8 | P/XELAssassin (Special Edition) Review for the Commodore Amiga by John GageAlien Storm Review for the Commodore Amiga by John GageA History of Medieval England with 20 Amiga Strategy Games - Medieval Banquet - by LemonAmiga.comMIGs Yesterchips: Eröffnung und Begrüßung - RETROpulsiv 15.1MIGs Yesterchips: Vortrag - "Die Nachbauten des Apple II+" - Joachim Schwanter - RETROpulsiv 15.1MIGs Yesterchips: Vortrag - "IBM Mainframes" - Norbert Kehrer - RETROpulsiv 15.1MIGs Yesterchips: Vortrag - "Akiko 32" - Michael Spindler - RETROpulsiv 15.1MIGs Yesterchips: Vortrag - "PC Emulation in Fremdsystemen" - Herwig Solf - RETROpulsiv 15.1MIGs Yesterchips: Rundgang durch die Ausstellung - RETROpulsiv 15.1Morgan Just Games: Amiga Live Stream - Nicky Boom / Intact / Silkworm Jeep / Nebulus 2 / Superfrog / BadlandsMs Mad Lemon: The Lovely ACA500PlusPaweł Zadrożniak: The Floppotron 3.0 - Computer Hardware OrchestraPhaze101: Episode 02 - Phaze101 and Retro Programmers Inside (RPI) Tuesday Night LIVE - VIC2 Coding 01Phaze101: 07 - Phaze101 Amiga Assembly For Beginners - Let's Make an Amiga Game Tutorial (LMAG 07)Ravi Abbott: Amiga Computer Buyers Guide 2022Ravi Abbott: Formula - SIZZLING SELECTION [Commodore Amiga Dj Set]Retro Recipes: Should we stop using retrocomputers to save them? Amiga 500 Data TransplantRetro und Games:NEUESpiele AmigaMini (500, 1200, 600, 3000, 4000)Red Sector-Theme AKA Electric Revenge by Matthew Simmonds (4-Mat)RetroMatze: Flight of the Amazon Queen/Flug der Amazon Queen (AMIGA) a1k.org Edition/Review & Let's Play Teil 1.rtiainen: Commodore Amiga demo: Scoopex - Nicky Boom cracktro (1992)rtiainen: Commodore Amiga demo: Prime - Copperation (1991)rtiainen: Commodore Amiga demo: Deathstar & Beyond Force - First Amiga Demo (1988)Saberman: Commodore Amiga -=Mr Poo's Journey=- WIPSaberman: Commodore Amiga =Riamel Black Prophecy=-Scene World Podcast Podcast Episode #142 - LegoweltStephen Jones: Monday night live streams - CGA and EGA support for monitorsStephen Jones: Sean from my Retro Computers Kickstarter issue - please shareThomaniac: #1846 Pickup Time!...Retro Börse Schiedam 12.06.2022 mit Footage: C64 TapEscalation! Atari, HardwareThomaniac: #1848 Der CD-RUMtreiber #63: Aminet Set 1 #06 [Amiga] Wenn's denn läuft!USER CONTROL: ZZ9000AX - Ein Test in meinen Amiga 2000