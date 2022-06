35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Hexenküche: Kampf dem Kürbis (RetroPlay/C64)Wir spielen heute Walpurgisnacht und brauen einen Trank in der Hexenküche! Eines von Dennis ältesten Schätzchen wird heute aus dem Schrank geholt und wir schwingen uns in diesem Action-Jump-'n'-Run auf unseren Besen. Fledermäuse, Kürbisse und Geister können uns nicht aufhalten! Dennis schnappt sich also die Schlüssel und wir versuchen nicht hektisch zu werden. Na klaro!Die Rückkehr von AOL, Simon the Sorcerer und Farmville für Amiga (Retro-Rückblick #10)Alles kommt irgendwann wieder und so reden Hagen und Dennis diesmal über die folgenden Themen:AOL 3.0 ist zurück ( https://g.livejournal.com/10829.html "Simon the Sorcerer Origins" angekündigt ( https://www.adventure-treff.de/news/1 ...)Skandal um gefälschte PC-Spiele ( https://arstechnica.com/gaming/2022/0 ...)Farmiga - Farmsimulator für Amiga in Arbeit ( https://tukinem.itch.io/farmiga-wip Neues vom PiStorm ( https://www.patreon.com/posts/two-big ...)Das Spukschloß: Die unmögliche Suche (RetroPlay/C64)Kaum angefangen und Hagen ist kurz vor Ragequit! Und irgendwie das Spielprinzip noch nicht verinnerlicht. Und dann Zack, an der Maus gestorben. Aber mit Tipps und Tricks glänzen! Unser emotionale Zustand köchelt sich langsam hoch.....Ja, so ergeht es uns im Jump´n´Run "Das Spukschloß". Wir hüpfen und laufen zu den Schlüsseln, um uns in die Türen zu bringen. Und es ist bockschwer. Überall wuselt und fliegt es im Klassiker für den C64. Und schon beim Zusehen zuckt man mitHistoryline #262: Wende auf dem Schlachtfeld? (RetroPlay/Amiga)Der Kampf tobt, und zwar nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch davor. Dennis gibt regelmäßig die aktuelle Arbeitsschrittnummer des Bauplans zur AVRO 504K an und setzt Hagen zusätzlich unter Druck. Kein Wunder, dass der immer noch unzufrieden klingt. Doch ein Blick auf die Statistik offenbart: Hagen kommt seinem Ziel langsam näher!Wir balancieren Seifenblasen - Dont break the balls (RetroToday/C64)Seifenblasen fallen auf uns hernieder, und sie dürfen nicht platzen! Deswegen haben wir einen Ventilator, mit dem wir die Blasen wieder nach oben pusten können. Dazu das ein oder andere Extra, das eingesammelt werden kann. Was so einfach klingt, entpuppt sich als witziges und durchaus etwas hektisches Spiel für ein bis zwei Spieler auf dem C64, wahlweise kooperativ oder kompetitiv (wenn jeder seine eigens eingefärbten Seifenblasen retten muss). Joystick-Action mit Dennis und Markus!