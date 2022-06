AmiTube wurde in der Version 1.1 veröffentlicht.ALB schreibt:Ich habe einige Fehlerberichte abgearbeitet. Ein großes Dankeschön an die Betatester, insbesondere an "HANsolo", der die meisten Fehler gefunden hat, vielen Dank für die tolle Arbeit.Eine Sache, die ich geändert habe: Die "Auto icon load" Einstellung in den Prefs wird nun auch die Fancy List so festgelegt, ob die Icons automatisch geladen werden oder nicht. Auf diese Weise ist es vielleicht auch auf langsameren Amigas benutzbar.Ich habe es auf meinem echten A1200 (mit TF1260, AGA 32-Farbbildschirm) ausprobiert, und selbst mit eingeschalteter Icon-Vorschau ist es gar nicht so schlecht. Sicherlich schnell genug, um damit zu arbeiten. Ich mag es.Die Änderungen für diese Version sind also recht kurz:- Fancy Filmliste- aktualisierte Übersetzung für italienisch und französisch- Fehlerbehebung bei der Kodierung (Umlaute und andere Nicht-ASCII-Zeichen in Titel und Beschreibung sollten jetzt angezeigt werden)- kleinere Fehlerkorrekturen im Zusammenhang mit dem Herunterladen von FilmenDownload wie immer über den Updater im Programm oder auf der AmiTube Seite.