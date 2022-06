35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Hexenküche, ein kleiner Amiga und Super-Dankeschöns (InfoTime 06/2022)Wenn's mal wieder länger dauert: Nach einem anstrengenden Mai erscheint jetzt im Juni wirklich das angekündigte Video zum TheA500. Und auch sonst wird der Juni sehr vielfältig!Spy vs. Spy: Wettkampf der Spione (RetroPlay/C64)Dennis und Hagen schlüpfen heute in die langen Mäntel, ziehen sich die grossen Hüte an und halftern die Waffen. Wir sind die Spione aus dem Comic des Satiremagazins "Mad". Im ersten Teil des Klassikers bekämpfen die Jungs sich mit allerlei Fallen und Waffen, nur um sich gegenseitig davon abzuhalten die geheimen Pläne zu bekommen. Na, wessen fieses Lachen kommt dem Cover wohl am nächsten?TheA500 Mini - Ein kleiner Amiga ganz groß? (Virtuelle Welten)Mit dem TheA500 Mini ist endlich das Gerät erschienen, auf das so mancher seit Jahren gewartet hatte: Ein Amiga 500 als Mini-Konsole mit 25 eingebauten Spielen.Wir schauen uns das Gerät genau an, vergleichen es mit dem Original und zeigen Euch, wie sehr man es erweitern kann. Dazu schließen wir u.a. eine Original-Amiga-Tastatur an und booten in die Workbench.Almagica - Warcraft für Amiga? (RetroPlay/Amiga)Ein Echtzeitstrategiespiel im Sinne von Warcraft? Mitte der 90er der Traum vieler Amiganer, welcher leider nie mit einem Vollpreisspiel abgedeckt wurde. Aber wir haben die Demo von Almagica und vergnügen uns mit dem Traum von "Was wäre wenn". Lasst Euch mitnehmen in eine Zeit, in der Menschen noch ausschliesslich gegen Orks gekämpft haben und es nur zwei Ressourcen gab!Historyline #261: Klappmaulpuppen und wilde Katzen (RetroPlay/Amiga)Generalfeldhagen hat verzweifelt die Einheit gesucht, mit der er das Lenkrad rumreißen kann, um im Kreiselmodus den Gegner wegzudonnern. Die Strategen unter uns haben sicher eine klare Vorstellung von diesem Manöver. Allein es mangelt an noch zur Verfügung stehenden Einheiten, und so müssen wir um unsere schwere Artillerie bangen, die unter Fliegerbeschuss gerät.SF- und Fantasy-Gaming-Highlights (Retro ausgepackt)Wir packen heute PC-Games aus. Also nimmt Dennis El Machete, rammt sie bis zum Anschlag rein und dreht um!Und so haben wir heute wieder einige Schätzchen für Dennis kleineres Regal auf dem Tisch