Werdet auf Euren AMIGAs kreativ, startet Euer bevorzugtes 2D-, 3D- oder Musikprogramm und zeigt Eure Ihre Talente.Jedes Jahr haben wir eine erstaunliche Anzahl von Teilnehmern und tolle Preise zu verlosen.Bitte besucht das offizielle offizielles Ankündigungsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=XlxoWrTpqXc für weitere Informationen.Hier sind die Regeln:Benutze einen Amiga, um das Kunstwerk zu erstellen. (Echter Rechner oder Emulation)Reicht Euer Kunstwerk in einer, zwei, drei oder allen unten aufgeführten Kategorien ein.Ihr könnt so viele oder so wenige Bilder einreichen, wie Ihr willst.Die fünf Kategorien sind wie folgt:1. Handgezeichnete Kunstwerke2. Digitale Fotografie3. 3D/Ray Tracing4. MOD/Musik5. AnimationJedes Amiga-Format ist in Ordnung, von 2 Farben bis 24 Bit. Solange es auf einem Amiga erstellt wurde, kann es eingereicht werden.Bitte schickt Eure Kunstwerke per E-Mail an art@amigaartwork.com . Bitte gebt die Hardware und Software an, die ihr für die Kreation benutzt habt und fügt eine Beschreibung hinzu, wie ihr es gemacht habt, wenn ihr wollt. Es wird Gewinner in jeder Kategorie und einen Gesamtsieger "Best of Show" geben.Noch Fragen? Wendet euch einfach an https://twitter.com/10MARC1 oder schickt eine E-Mail an art@amigartwork.com Habt Spaß und erzählt euren Freunden von dem Wettbewerb!Links zu den Juroren:Twitter | https://twitter.com/10MARC1 (Doug)Twitter | https://twitter.com/invent71 (Kevin)Offizielle Website (mit allen früheren Teilnehmern und Gewinnern)