35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Oil Imperium #7: Verkaufen oder nicht verkaufen? (RetroPlay/Amiga)Nach Öl bohren am Amiga grenzt schon an ein kleines bisschen Workout. Aber Hagen gibt sein Bestes und bringt den Bohrer bis ins schwarze Gold hinab. Die erste Konkurrent ist schon ausgefallen, doch die Pipeline bei Dennis gibt sich zickig, sodass der Geldsegen etwas auf sich warten lässt. Die spannenden Actionsequenzen in "Oil Imperium" sind manchmal vielleicht etwas zu viel des Guten - und es ist noch kein Ende in Sicht!Oil Imperium #8: Wir schwimmen im Geld! (RetroPlay/Amiga)Der Cashflow bei Dennis läuft! Und die Sabotage bei der Konkurrenz nimmt auch langsam Fahrt auf. Das Ziel ist gesetzt bei 60 Millionen. Endspurt für Dennis, während Hagen noch einmal alle Kräfte mobilisiert und sich um den Anschluss bemüht. Zumindest in Sachen Bargeld ist dieser nämlich weit abgeschlagen, auch wenn die Anlageobjekte fast gleich auf sind. Dennoch: es kann durchaus noch einmal spannend werden in Oil Imperium!Historyline #260: Wir müssen das Steuer herumreißen! (RetroPlay/Amiga)Hagen muss sich was einfallen lassen, um das Blatt zu wenden - aktuell stehen wir auf ganzer Linie dezent unter Druck. Während im Hintergrund die Schlacht schon tobt, gibt Dennis einen kleinen Überblick über diverse Twitch-Status (ja, Lateiner haben keine neue Rechtschreibung) und erlebt einen kleinen Klemmbausteinrückschlag.06/82: Commodore VC-10 und Modell 64 (Back in Time)Commodore schlägt wieder zu! Im Juni 1982 vermelden die Zeitschriften nach dem Erfolg des VC-20 die Ankündigung neuer Computer: Den VC-10 und das Modell 64 - was da wohl dahinter steckt?Außerdem im Programm: Notrufsäulen auf der Autobahn, CP/M, ein tragbarer Drucker und Spielhallen