AROS One wurde in der Version 1.7 veröffentlicht.Die Updates des neuen AROS One v1.7 schreiten voran. Ich empfehle AROS One x86 Nutzern, das System nicht mit den neuen Totholz-Distros zu aktualisieren, sondern auf das endgültige Totholz-Update zu warten.Diejenigen, die keine Erfahrung haben, werden bald alle Totholz-Updates auf dem neuen AROS One v1.7 und auch eine Menge aktualisierte Software und verbesserte Systemgrafiken, aktualisierte Entwicklungswerkzeuge und vieles mehr finden.Update AROS One System:- HDToolBox Gerätefix TolType Opzioni- Update Image WHDMenu- Def_MIDI aktualisiert- Def_CDXL aktualisiert- Def_Icons Lua, AmiLua aktualisiert- VerzeichnisOpus.CFG aktualisiert- ZuneARC-Konfiguration aktualisiert- Neue Skins für Murks- Neue Datentypen BMP, TGA- Neue Themes für Wanderer- Neue Deskriptoren (Datatypes)- 8 neue Icons DualPNG Buton AmiStart- DT2GIF- DTConv- DTConvertGui- BMP.datatype- TGA.datatypes- ICO.datatypes- UnDeleteSFS- UnDeletePFS- Neuer GRUB HintergrundAnwendungen aktualisiert:- SidDump 1.08- AmigaKeyRemaper v1.1- GarshneBlanker v3.9- RNOEffects v1.3- DiskValid GUI v1.0- GarshneBlanker v39.2- TCPPrefs v1.0- RNOPublisher v1.0- Acuario 2020- AnsichtISO v1.1- ZapHod v1.3- MCC TextEditor v15.56- RNOArchiv v1.0- RapaGUI v2.1- 4KLive v0.7- RunInDOSBox r1- RMan v3.2- RTF2HTML v3.97- GrafX2 2.7.2978- GTuner v0.41- AmiNote v0.1- ZuneARC v1.6- ModExplorer v3.81- ModExplorerCE v3.80- Bin2ISO- DTConv- Daysleeper v0.9- AIDEa v04/03/21- Murks vO,6- GCC v6.3.0.- MUIBase v4.4- IconClone v1.0.7- PerCIMan v0.7.4- InstallerLG v1.0- Vim v8.2.4370- Multiview v1.8 von Miker- VindentiumPicta v2.50- SilkRAW v1.3- Aget v0.64- HollywoodPlayer v9.1- Crono v2.2Spiele aktualisiert:- Hle Poker Card- BOH- SchwarzjuanPokerkarte- Atomiks- Brecher- SYASokoban- Pipewalker- SieteYMediaQuelle: https://ae.amigalife.org/index.php?PHPS ... ic=774.150